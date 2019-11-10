Специалисты выпустили в море последнюю партию белух из бухты Средней

ВЛАДИВОСТОК, 10 ноября. /ТАСС/. Последнюю группу белух, содержавшихся в неволе в бухте Средней в Приморье, выпустили в естественную среду обитания в бухте Успения в воскресенье. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Тихоокеанского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ТИНРО).
"Специалисты закончили выпуск последней партии белух", - сказал представитель ТИНРО.
Погрузка последних остававшихся в Средней 50 животных на научные суда для выпуска началась утром 5 ноября. Первоначально планировалось выпускать всех белух сразу. Но в четверг из-за сильного ветра погрузка не проводилась. Было решено выпускать их несколькими партиями. Первые 19 животных выпустили в море в пятницу. В воскресенье на волю отпущено еще 31 животное.
С лета 2018 года в бухте Средней в Приморье содержались 90 белух и 11 выловленных для продажи в Китай косаток. По данным следствия, животных вылавливали с нарушениями, возбуждено уголовное дело по факту незаконной добычи биоресурсов.
В июне животных постепенно начали перевозить на север Хабаровского края для выпуска в естественную среду обитания. Первую группу, состоявшую из двух косаток и шести белух, выпустили в море 27 июня. Трех косаток выпустили 16 июля, еще трех - 6 августа. Последнюю группу косаток вместе с шестью белухами выпустили на волю 27 августа.
Консилиум ученых Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) 24 октября принял решение в связи с надвигающимися штормами выпустить 50 оставшихся белух в бухте Успения в районе Лазовского государственного природного заповедника.