Специалисты выпустили в море последнюю партию белух из бухты Средней

ВЛАДИВОСТОК, 10 ноября. /ТАСС/. Последнюю группу белух, содержавшихся в неволе в бухте Средней в Приморье, выпустили в естественную среду обитания в бухте Успения в воскресенье. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Тихоокеанского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ТИНРО).

"Специалисты закончили выпуск последней партии белух", - сказал представитель ТИНРО.

Погрузка последних остававшихся в Средней 50 животных на научные суда для выпуска началась утром 5 ноября. Первоначально планировалось выпускать всех белух сразу. Но в четверг из-за сильного ветра погрузка не проводилась. Было решено выпускать их несколькими партиями. Первые 19 животных выпустили в море в пятницу. В воскресенье на волю отпущено еще 31 животное.