В математических играх IMaths в Железноводске участвуют 150 детей со всей страны

ПЯТИГОРСК, 10 ноября. /ТАСС/. Детские математические игры IMaths открылись в воскресенье в Железноводске Ставропольского края. Всего в них участвуют 150 человек. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе городской администрации.

"В Железноводске собрались 150 участников первых на юге России детских математических игр IMaths", - сказал собеседник агентства.

Интеллектуалам в возрасте от 3 до 8 лет из Новосибирска, Екатеринбурга, Сургута, Сочи, Тюмени, Грозного, Краснодара, Махачкалы и городов Ставропольского края предстоит решить 10 заданий различной сложности. На прохождение теста юным гениям определено 15 минут.

Отмечается, что победители математических игр в Железноводске получат шанс представить Россию на Всемирном чемпионате по креативной арифметике, который пройдет на острове Киш Персидского залива в начале 2020 года.

В июне Железноводск принимал международный чемпионат по ментальной арифметике, в котором приняли участие 300 человек.