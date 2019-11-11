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В Приморье прогнозируют сильный дождь, снег и порывы ветра до 32 м/с

Циклон придет в регион 13-14 ноября

ВЛАДИВОСТОК, 11 ноября. /ТАСС/. Синоптики прогнозируют 13-14 ноября ухудшение погоды в Приморском крае из-за циклона, который принесет сильные осадки в виде дождя и снега, а также порывы ветра до 32 м/с. Об этом в понедельник сообщается на сайте Приморского гидрометцентра.

"Утром 13 ноября к западным границам Приморского края подойдут фронтальные разделы циклона, смещающегося с приграничных районов Китая, местами начнутся дожди. Днем циклон, углубляясь, будет смещаться непосредственно над краем. В г. Владивостоке и на большей территории пройдут осадки (преимущественно в виде дождя, на севере со снегом), местами сильные с количеством 15-45 мм за 12 часов и менее. <…> В континентальной части края усилится ветер до 13-18 м/ с, порывами до 22-24 м/с, на побережье 20-25 м/с, у мысов порывами до 27-32 м/с", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в регионе резко похолодает на 7-14 градусов, дождь перейдет в мокрый снег. Наиболее интенсивные осадки ожидаются на востоке края и в центральных районах. Специалисты предупреждают о гололеде на дорогах, снежных заносах и метели.

Теги
РоссияПриморский край
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