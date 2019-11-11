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Глава Камчатки надеется на федеральную помощь в реконструкции дороги на Усть-Большерецк

Владимир Илюхин отметил, что трасса важна для местных жителей и рыбопромышленных предприятий
Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин
© Антон Новодережкин/ТАСС

ТАСС, 11 ноября. Власти Камчатского края рассчитывают на участие федерального центра в финансировании реконструкции асфальтовой дороги из Петропавловска-Камчатского на Усть-Большерецк, работы по которой уже начались за счет краевого бюджета. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба правительства региона.

"Что касается сроков реконструкции всей трассы, то строители уверяют, что при стабильном финансировании на приведение дороги в нормативное состояние потребуется порядка пяти-семи лет. Сейчас мы начали работы за счет средств краевого бюджета, и, безусловно, рассчитываем на федеральную поддержку через программы, которые сегодня работают в этой сфере. Уверен, что поддержка обязательно будет", - приводит пресс-служба слова губернатора края Владимира Илюхина.

Соответствующие обращения и обоснования уже направлены в Министерство транспорта РФ и Росавтодор. Также правительство края рассчитывает на привлечение финансирования, предусмотренного программой развития Дальнего Востока до 2025 года.

По словам Илюхина, эта дорога очень нужна как жителям района, любителям рыбалки и охоты, так и многочисленным рыбопромышленным предприятиям, расположенным на побережье района. Сейчас работы ведутся на первом участке в пять километров, где к осени следующего года должен появиться асфальт. Стоимость реконструкции участка 0-5 км составляет порядка 700 млн рублей.

Общая толщина асфальта в соответствии с проектом составит 17 сантиметров: несколько слоев асфальтобетона и современное технологичное покрытие - щебеночно-мастичный асфальтобетон. Следующим будет запроектирован участок трассы с 5-го по 15 км.

Теги
Илюхин, Владимир ИвановичРоссияПриморский крайКамчатский крайДальний Восток
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