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Центр соцобслуживания Приморья получил два новых авто для доставки пенсионеров в больницы

Автомобили будут обслуживать жителей отдаленных сел

ВЛАДИВОСТОК, 11 ноября. /ТАСС/. Мобильные бригады Приморского центра социального обслуживания населения (ПЦСОН) получили два новых автомобиля для доставки пенсионеров в лечебные учреждения, сообщает в понедельник пресс-служба администрации Приморья. Средства выделили в рамках исполнения национального проекта "Демография".

"Два специализированных автомобиля теперь будут доставлять в медицинские учреждения маломобильных жителей сел старше 65 лет. Транспорт приобретен по национальному проекту "Демография" и пополнит автопарк междисциплинарных бригад. Хорошей проходимости, вместительные микроавтобусы "Луидоры" закупили на федеральные средства. Они оборудованы всем необходимым для перевозки инвалидов", - говорится в сообщении.

Новые авто отправятся в Лесозаводский и Уссурийский филиалы ПЦСОН и будут обслуживать жителей отдаленных сел этих муниципалитетов, а также пенсионеров Спасского района. Ранее филиалам и отделениям центра уже передали 25 автомобилей для доставки пожилых селян в районные поликлиники. Региональный проект "Старшее поколение" нацпроекта "Демография" направлен на оказание системной поддержки и повышение качества жизни приморцев старшего возраста. В частности, запланировано к 2024 году увеличить охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию, до 70%.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей. Куратором нацпроекта является вице-премьер РФ Татьяна Голикова, руководителем - глава Минтруда Максим Топилин.

Теги
РоссияПриморский край
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