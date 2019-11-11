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В регионах Поволжья установится нетипично теплая для ноября погода

В южный регионах округа температура воздуха поднимется до 5-10 градусов
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Описание
Ижевск
© Георгий Поветкин/ТАСС
Саратов
© Валентина Брыкалина/ТАСС
Пермь
© Карина Бурьян/ТАСС

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Температура воздуха будет нетипично высокой для середины ноября во всех регионах Приволжского федерального округа (ПФО) на протяжении рабочей недели и превысит климатическую норму, сообщил в понедельник ТАСС ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"Мокрый снег и дождь пройдут в ближайшие дни в Кировской области и Пермском крае, когда в других регионах Приволжского федерального округа ожидается погода без осадков. В принципе, и на юге, и в центре, и на севере температурный фон превышает климатическую норму. Особенно это заметно в южных районах", - сказал Леус.

По прогнозам синоптиков, центральные и южные регионы округа будут находиться под влиянием антициклона. Облачная с прояснениями погода без осадков ожидается в Оренбургской, Самарской, Саратовской областях, Башкирии. Температура воздуха днем, по данным центра погоды "Фобос", составит в центральных территориях округа плюс 1-6 градусов, на юге - до плюс 5-10 градусов.

Из-за сильных дождей, которые прошли на минувшей неделе в Нижегородской области, в регионе оказались подтоплены несколько дорог. Вода преграждает проезд между селами Арья и Атазик в Уренском районе. По данным ГУ МЧС по региону, площадь подтопления составила 360 кв. м, уровень воды над полотном составил 40 см. Для местных жителей организовали лодочную переправу.

Гололед и изморозь

При этом отрицательная ночная температура может стать причиной гололеда и изморози. Предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях распространили управления МЧС практически всех регионов. Также автомобилистам сообщили о видимости 500 м и менее из-за тумана в Саратовской области, дымка заметна рано утром в Оренбуржье и Удмуртии.

Резкий переход через ноль привел утром к обледенению взлетно-посадочной полосы в аэропорту "Пермь" (Большое Савино) из-за чего рейс авиакомпании Utair из Сургута был направлен на запасной аэродром в Екатеринбург. "Для обеспечения безопасности взлета и посадки аэродромная служба аэропорта работала в усиленном режиме, что привело к задержкам утренних рейсов, так как, когда техника находится на ВПП, принимать воздушные суда мы не можем", - уточнили в пресс-службе. Сейчас аэропорт работает в штатном режиме, все задержанные рейсы вылетели.

"Иной характер будет у погоды на севере округа - в Кировской области и Пермском крае. Эту часть нашей страны будут своим южным краем задевать циклоны. Там облачно, временами осадки в виде снега и мокрого снега. В дневные часы температурный фон будет меняться в пределах от минус трех до плюс двух градусов", - отметил Леус.

Жители Кирова и Ульяновска жалуются на покрытые льдом тротуары, по которым практически невозможно передвигаться. Пешеходы стараются держаться подальше от крыш, с которых падает снег и ледяная корка. Машины с трудом выезжают из дворов, но основные магистрали крупных городов обработаны реагентами.

"На дорогах гололедица практически везде, уже сейчас лед тает, минусовых температур в течение суток не ожидается. На неделе погода будет переменчивая, завтра будет теплее, послезавтра снова похолодает", - сказали ТАСС в кировском гидрометценте.

Теги
РоссияНижегородская областьУльяновская областьБашкортостанУдмуртияПермский крайКировская областьОренбургская областьСамарская областьСаратовская область
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