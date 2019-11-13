Помочь Иван Иванычу. Как работают "Дружины здоровья" в Кировской области

Просыпаться в шесть утра, ехать несколько часов в самые глухие деревни Кировской области, бояться собак и не бояться крови, стучаться в квартиры незнакомых людей, измерять им давление и пульс, попутно объясняя, как проявляют себя инсульт и рак груди, — так проводят свободное время кировские студенты-медики, участники проекта "Дружины здоровья"

Проект "Дружины здоровья" заработал в Кировской области в феврале 2019 года, а весной получил поддержку Фонда президентских грантов. За несколько месяцев специалисты и волонтеры побывали более чем в 100 населенных пунктах области, провели обследования свыше 30 тыс. человек, многим из них помогли получить лечение и даже спасли нескольких котят. Корреспондент ТАСС отправилась с волонтерами в столицу вятских речников — поселок Аркуль в 200 км от Кирова, чтобы понять, как устроены "Дружины здоровья" и способны ли они помочь решить важную государственную задачу — приблизить медицинскую помощь к народу. Найти Ивана Ивановича В семь утра субботы от здания администрации Кирова отправляется автобус в Нолинский район. 20 студентов-медиков провожают взглядом продрогший город, угощают друг дуга кексами и слушают инструктаж от руководителя проекта "Дружины здоровья" Лидии Тарасовой. У каждого волонтера в сумке — тонометры, глюкометры, пульсиметры и специальная жилетка, перечисляет она.

Описание Лидия Тарасова (в центре) инструктирует дружинников перед отправкой на маршруты © Мария Шевченко/ТАСС

"В сумке есть анкета. Нам неважно, как вы ее заполните. Можете рисовать в ней солнышки и зайчиков, самое главное — чтобы потом мы взяли анкету и узнали, что Иванов Иван Иванович нуждается в помощи, но не может по какой-то причине ее получить. И не надо геройствовать! Если видите собаку без привязи и с пеной у рта — не ходите туда. Сколько нас сейчас поехало, столько и должно вернуться", — напутствует студентов Тарасова. Те улыбаются. Через три часа автобус останавливается в поселке Аркуль Нолинского района. В начале XX века это место на берегу реки Вятки приглянулось судовладелецу Тихону Булычеву, и он решил устроить здесь судоремонтные мастерские. Рядом с ними вскоре вырос поселок. В советские годы местный судостроительный завод кормил жителей Аркуля, строил баржи, содержал детский сад и просторную двухэтажную больницу. Уже несколько лет крупных заказов на предприятии нет, для текущих ремонтных работ хватает около 40 сотрудников, остальные речники или ушли на пенсию, или разъехались по вахтам.

Больница какое-то время пустовала. Сейчас в двухэтажном здании принимает врач общей практики и фельдшер, из Нолинска периодически приезжают терапевт и другие специалисты. Сегодня как раз такой день, когда ведет прием терапевт и всех желающих обследуют в мобильных флюорогафе и маммографе. В холле аркульской больницы звучит многоголосие ожидающих приема бабушек. Встречают с чаем и топором У входа в больницу — планерка дружинников. Сверившись с картами, по своим маршрутам расходятся десять "Дружин здоровья". В каждой — соцработник и волонтер-медик, готовые измерять жителям Аркуля пульс, давление, уровень сахара в крови и насыщенность ее кислородом, чтобы найти того самого Ивана Ивановича, которому нужна помощь. "Дружины здоровья" приехали!" — стучится в квартиры двухэтажного дома на центральной улице Аркуля студентка второго курса кировского медколледжа Алена Решетникова. Она определилась с будущей профессией, когда несколько лет назад ее дедушке врачи диагностировали грыжу, а через месяц он умер от рака. Чтобы ездить с дружинами, Алене приходится прогуливать пары по субботам, но лекции можно восстановить, а наработанные в ходе поездок медицинская практика и опыт общения с пациентами — бесценны, считает девушка.

Описание Алена Решетникова пропускает занятия в медколледже, но получает в проекте нужный ей опыт работы © Мария Шевченко/ТАСС

"Иногда бывает страшно: ты к людям с хорошими намерениями идешь, но никогда не знаешь, как тебя встретят. К одному мальчику мужик с топором выбежал. А некоторые очень тепло принимают: чай, суп предлагают. Мы отказываемся", — улыбается Алена. Времени на чаепития нет. Каждого собеседника нужно успеть обследовать и максимально подробно расспросить о здоровье — когда он в последний раз был у врача, какие принимает лекарства, проходил ли диспансеризацию, маммографию, флюорографию, знает ли свой уровень холестерина, много ли ест соли и сахара и знает ли, что онкозаболевания часто маскируются под безобидное пищевое отравление или головную боль. Все ответы фиксируются в анкету. Очередь за сахаром У подъезда следующего дома к Алене уже выстроилась очередь. "А вы нам что, здоровья дадите? Погодите, девки, успеем все! У нас тут очередь… за сахаром", — перешучиваются женщины, поочередно протягивая ладони к глюкометру. Скоро выясняется, что двум обследованным нужна консультация эндокринолога, а у одной дамы повышено давление. А вот соцработника Елену Петреневу все внимательно слушают, но от какой-либо помощи отказываются.

Описание Елена Петренева (вторая справа) расспрашивает местных жителей о том, требуется ли им какая-нибудь социальная помощь © Мария Шевченко/ТАСС

"Многие нуждаются в помощи, не могут себе лекарства купить, покушать приготовить, выйти на улицу, постирать, но молчат, стесняются в этом признаться. Или не знают, к кому обратиться", — говорит Елена. Она специалист центра соцобслуживания в Нолинском районе, получает минимальную зарплату, по вечерам "развивает свой бизнес", а еще успевает воспитывать 12-летнего сына и выезжать в выходные с "Дружинами здоровья". "До этого я почти восемь лет рисовала матрешек на фабрике в Нолинске, потом работала в торговле, но работа в Центре — это первая, которая мне правда по душе", — говорит Елена. "Людей, которые работают по призванию, а не за деньги, сразу видно. Соцработникам приходится в субботу работать, и мы им явно в тягость. Но потом они звонят и говорят: "Лидия Васильевна, спасибо вам большое, мы такое дело хорошее сделали, у нас столько-то подопечных появилось, и ребята у вас такие молодцы!" А я трубку положу и реву, потому что не зря мы преодолели этот путь. И каждый из ребят-волонтеров для меня — боец", — говорит Лидия Тарасова. "Главное — результат есть" Такие бойцы вдохновили в свое время руководство региона на то, чтобы придумать проект "Дружины здоровья". "Это была идея Дмитрия Александровича Курдюмова (первый заместитель председателя правительства области — прим. ТАСС). У нас в регионе большая армия ребят-волонтеров с горящими глазами и сердцами, и он решил, что нужно эту армию задействовать, объединив усилия волонтеров, Минздрава, Министерства соцразвития, медуниверситета и медколледжа, — рассказывает Лидия Тарасова. — Поначалу были разные организационные трудности. Например, у нас не было оборудования и приходилось просить у районных больниц 20 тонометров и глюкометров, которые они нам не могли в нужном объеме предоставить".

Решить материальную сторону вопроса помог Фонд президентских грантов, предоставив проекту 2,8 млн рублей. "За счет средств гранта закупили оборудование, сумки, планшеты, толстовки, напечатали 80 тыс. экземпляров раздаточной продукции, можем теперь сами оплачивать транспорт. По проекту с сентября по июль у нас должно состояться 222 выезда, поэтому автобусы в один день могут выехать в пять разных районов", — говорит Лидия. При этом каждого волонтера нужно найти и обучить, а еще организовать привлечение социальных служб в районах, разработать маршруты, составить карты, спланировать в день визита "Дружин здоровья" выезд узких специалистов — маммологов, стоматологов и других. По окончании поездки работа "Дружин" не заканчивается. Всю собранную информацию — где и кого нужно пролечить, кому помочь, а на кого обратить особое внимание, — организаторы передают главным врачам центральных районных больниц и руководителям центров социального обслуживания.

"Всей организационной работой занимаются два сотрудника Минздрава, включая меня. Это наше хобби, — смеется Лидия Тарасова. — Конечно, это тяжело: люди делятся с нами своими проблемами, ты пропускаешь это через себя, а в понедельник начинаешь всех обзванивать, потому что пообещал человеку помочь, а если пообещал — надо сделать. Ребята тоже переживают за тех, кому дали надежду на помощь, они же добрые все. Даже котят бездомных из деревень себе забирают, а однажды щенка увезли. Но самое главное — результат есть". Истории о дружинниках Результат работы "Дружин здоровья" Лидия Тарасова собирает из множества историй, которые может рассказывать бесконечно. "Вот была история: мы пришли к семье, 25-летняя мама троих детей ни на что не жаловалась, а потом оказалось, что семья собирала деньги на реабилитацию ребенка с детским церебральным параличом в Москве и не знала, что в Кирове есть центр "Айболит" с мощнейшим оборудованием. В итоге месяц они бесплатно проходили реабилитацию в "Айболите", — приводит пример она. В Омутнинском районе "Дружины здоровья" обнаружили молодую семью "в опасных условиях". "Дом в ужасном состоянии, дверь открыла женщина лет 24-х, и двое ее деток выбежали на улицу на снег в одних трусах. В доме на полу даже не песок, а земля, орет телевизор, нет обоев, полная антисанитария, ни мать, ни ее муж не работают, мама состоит на учете у психиатра. Мы подключили и соцслужбу, и медработников, к детям сразу пришли специалисты", — рассказывает Тарасова.