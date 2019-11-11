В Ингушетии планируют начать строить в 2020-2021 годах девять школ и восемь детсадов

МАГАС, 11 ноября. /ТАСС/. Власти Ингушетии намерены в период с 2020 по 2021 год начать строительство в регионе девяти школ и восьми детских садов. Каждая школа будет рассчитана на 720 мест, а детский сад - на 220 мест, сообщила в понедельник пресс-служба регионального Минстроя.

"В рамках реализации республиканской адресной инвестиционной программы в 2020-2021 годах в Ингушетии планируется начать строительство девяти школ на 720 мест каждая и восьми детских садов, каждый из которых будет рассчитан на 220 мест. Новые детсады появятся в Магасе, Малгобеке, Назрани, Карабулаке, а также в селах Троицкое, Пседах и Кантышево. Дополнительные школы будут построены в Назрани, Сунже, селах Троицкое, Инарки, Яндаре, Верхние Ачалуки, Барсуки, Экажево", - говорится в сообщении.

Как сообщала ранее ТАСС зампредседателя правительства региона Марьям Амриева, к 2024 году регион планирует перейти на односменный режим обучения благодаря строительству школ, в частности, в рамках нацпроекта "Образование". Сейчас в Ингушетии в трехсменном режиме работают пять школ.

По данным регионального Минобразования, в течение прошедших пяти лет власти обеспечили местами в детских садах более 60% детей в возрасте от трех до семи лет. При этом около 7 тыс. детей все еще ждут очереди в дошкольные образовательные организации. Всего в Ингушетии работает 72 детских сада.

Нацпроект "Образование" охватит период с 2019 до 2024 год. Его общий бюджет составит почти 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.