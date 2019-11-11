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Суд в Петербурге не стал лишать родительских прав мать с ВИЧ, кормившую ребенка грудью

Адвокат отметила, что ее подзащитная знала о своем диагнозе, но не предполагала, что кормление грудным молоком может причинить ребенку вред

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 ноября. /ТАСС/. Московский районный суд в понедельник принял решение не лишать родительских прав женщину с ВИЧ, которая кормила своего новорожденного ребенка грудным молоком. Об этом ТАСС сообщила адвокат женщины Ольга Кривонос.

"В сентябре состоялось решение суда о передаче ребенка отцу. Сегодня Московский районный суд уже в другом составе суда вынес решение об отказе в лишении родительских прав моей доверительнице", - рассказала собеседница агентства.

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Органы опеки начали добиваться лишения родительских прав ВИЧ-инфицированной матери после того, как она покормила своего новорожденного сына грудью.

Изначально она не хотела проходить лечение для ВИЧ-инфицированных, но теперь приняла свой диагноз и делает необходимые процедуры, отметила Кривонос.

"Она, скорее, стала жертвой ВИЧ-диссидентов, сама она никакой пропагандой отказа от лечения не занималась. Но мальчик, который появился на свет в мае, родился здоровым", - пояснила адвокат.

В отношении женщины в августе было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным ч. 1 ст. 122 УК РФ ("Заражение ВИЧ-инфекцией"). Вину она не признала, поскольку "не желала заразить ребенка ВИЧ-инфекцией". По словам Кривонос, расследование этого дела продолжается.

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РоссияСанкт-Петербург
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