В Ижевске начались работы на долгостроях, в которых зарегистрировано около 150 дольщиков

ИЖЕВСК, 11 ноября. /ТАСС/. Строительная компания ГК "Зардон" приступила к работам на двух 12-этажных долгостроях ЖК "Радужный" в Ижевске, где зарегистрировано 148 обманутых дольщиков, сообщил журналистам председатель правительства региона Ярослав Семенов.

Объекты должны были завершить в 2015 году, однако прежний застройщик "Интеграл" не смог сдать их в срок. Строительство остановилось на стадии 95% и 30% готовности домов. Власти региона нашли инвестора, который выполнит необходимые работы, получив взамен земельные участки.

"С 7 ноября застройщик зарегистрировал за собой право на земельный участок и объекты незавершенного строительства, что дает ему возможность претендовать на выход на площадку. Далее, администрация города выдала изменения в разрешении на строительство, тем самым подрядчик сегодня зашел на строительную площадку", - рассказал глава республиканского правительства. По его словам, необходимые работы на объектах должны закончить к 2020 году, в один из домов нужно полностью провести теплосети, а также за зиму выполнить в том числе внутреннюю отделку, также застройщик должен будет завершить внешнюю отделку одного из объектов и провести благоустройство территории.

"Новый застройщик заканчивает строительство объекта и получает компенсационные земельные участки. В данном случае 130 млн рублей - стоимость объектов незавершенного строительства, которые определены судом. <…> Ему предоставляется участки равнозначные этой стоимости, чтобы на них было проведено жилищное строительство", - добавил Семенов.

Он уточнил, что этапы проведения работ будут отслеживаться в том числе на уровне администрации города, также график выполнения обязательств смогут контролировать сами обманутые дольщики. "Каждый этап будет отслеживаться, подрядчик подготовит график выполнения работ, инициативная группа дольщиков будет иметь возможность контролировать их", - сказал премьер-министр Удмуртии.

Сейчас в регионе, по словам Семенова, более 600 обманутых дольщиков. Объект ЖК "Радужный" является одним из крупнейших в Ижевске. Помимо него, существует объект на улице Петрова, где зарегистрировано также около 150 человек, которые не получили квартиры в указанные сроки. Ранее власти Удмуртии были намерены решить проблему с дольщиками к 2020 году.