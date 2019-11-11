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В Краснодар доставили первые электробусы, которые выйдут на маршруты в центре города

Ими планируется заменить обычные троллейбусы
Описание
© Пресс-служба администрации города Краснодар

КРАСНОДАР, 11 ноября. /ТАСС/. Первые электробусы, которые будут курсировать в историческом центре города, прибыли в Краснодар из Вологды, сообщил ТАСС сообщил глава Краснодара Евгений Первышов.

Власти Краснодара в 2019 году направили 123 млн рублей на закупку партии из 12 электробусов, то есть троллейбусов с автономным ходом. Ими планируется заменить обычные троллейбусы, курсирующие по улицам исторического центра города, чтобы облагородить его внешний вид и избавить от проводов контактной сети. Также это позволит продлить маршруты следования общественного транспорта в отдаленные и новые микрорайоны города без строительства контактной сети. Троллейбусы с автономным запасом хода изготовила компания "Транс-Альфа" (ранее - Вологодский механический завод).

"Конечно, нам важно, чтобы общественный транспорт, и в первую очередь, муниципальный, был максимально удобным и комфортным для пассажиров. <…> Вологодский завод завершил поставку 12 новых троллейбусов с увеличенным запасом автономного хода, изготовленных по нашему техническому заданию. Сейчас новые машины проходят пуско-наладку. <…> Обновление городского общественного транспорта будем обязательно продолжать", - сказал ТАСС Первышов.

Кроме того, в Краснодаре до 2021 года обновят треть устаревшего трамвайного парка, на закупку почти 100 вагонов выделят 3 млрд рублей. Новые вагоны будут оборудованы системами кондиционирования воздуха, интернетом и системой видеонаблюдения.

В 2018 году Краснодар был признан городом-миллионником, сюда ежегодно переезжают тысячи человек, поэтому число машин растет, а пробки все чаще достигают 9-10 баллов. Власти города предпринимают меры по снижению загруженности дорог, строят развязки, населению предлагают больше пользоваться общественным транспортом.

Теги
РоссияВологодская областьКраснодарский край
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