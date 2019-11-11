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Краеведческий музей появится в возрожденном ингушском селе Даттых

Одним из экспонатов музея станет фамильная маслобойка

МАГАС, 11 ноября. /ТАСС/. Бывшие жители заброшенного на данный момент приграничного с Чечней села Даттых в Ингушетии намерены открыть в населенном пункте музей сельских реликвий после возвращения людей поселение. Об этом ТАСС в понедельник рассказала заместитель директора Государственного музея изобразительных искусств Ингушетии Ася Евлоева.

"Сейчас в Даттыхе никто не живет, но инициативная группа из бывших жителей села намерена после его возрождения открыть в Даттыхе музей сельских реликвий. Он будет состоять из предметов, которыми в старые времена пользовались жители Даттыха, это, одним словом, все, что связано с селом и его жителями", - сказала Евлоева.

По ее словам, один из таких экспонатов подарил ей уроженец Даттыха. Она же, в свою очередь, включила его в экспозицию проекта "Сохраним историю вместе".

"Уроженец села Даттых Магомед Евлоев подарил мне старую маслобойку для получения из сметаны или сливок сливочного масла, которая передавалась из поколения в поколение - ранее она принадлежала его матери, а ей ее подарили родители. Маслобойка состоит из цельного куска дерева, и, что примечательно, ее не испортили ни вредоносные насекомые, ни время, полагаю, ее чем-то обработали при создании. Мы включили этот экспонат в проект "Сохраним историю вместе", примерной датой производства маслобойки можно считать конец 19 века", - добавила замдиректора музея.

Село Даттых расположено на административной границе с Чечней, которая была установлена в сентябре 2018 года главами Чечни и Ингушетии. Село так же, как и другие приграничные с Чечней населенные пункты, пострадало во время боевых действий на Кавказе в 1990-е годы и было покинуто его жителями. Но после установления границы, властями Ингушетии было принято решение возродить Даттых и построить в селе социально-значимые объекты - школу на 120 мест, детский сад на 60 мест и провести реконструкцию сельских дорог.

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