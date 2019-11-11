Школьники СЗФО представят свои научные достижения на форуме "Шаг в будущее" в Мурманске

ТАСС, 11 ноября. Школьники из регионов Северо-Западного федерального округа представят свои исследовательские проекты и научные достижения в математике, физике, географии, экологии, психологии, истории и экономике на региональном этапе соревнований молодых ученых Европейского Союза - молодежном научном форуме Северо-Запада России "Шаг в будущее", который открылся в понедельник в Мурманске. Участие в нем принимают дети из разных регионов СЗФО.

"Очень здорово, что вы - молодые, активные, энергичные, амбициозные ребята, сегодня пробуете себя в науке", - сказал губернатор Мурманской области Андрей Чибис, обращаясь к участникам форума в ходе церемонии открытия.

Оценивать работы конкурсантов будут эксперты и ученые. В составе жюри - преподаватели Московского государственного технического университета им. Н.Э. Баумана, мурманского арктического государственного университета, регионального филиала Нахимовского военно-морского училища Минобороны РФ и других вузов области. По словам губернатора, чтобы развить сферу науки региональные власти намерены открыть "научно-образовательный арктический заполярный научный центр".

"Для Мурманской области тема науки является приоритетной, именно поэтому мы запускаем научно-образовательный арктический заполярный научный центр. Хотим перетянуть сюда повестку научную, очень важно для нас поднять нашу славную мореходку как технический университет, который с очень серьезной историей, имеет реальный большой потенциал для развития", - сказал Чибис журналистам после церемонии открытия форума.

В рамках мероприятий форума будет работать 17 секций по различным направлениям. Как пояснили ТАСС в министерстве образования и науки региона, самыми многочисленными из них по числу поступивших заявок стали: техника и инженерное дело, математика, физика, биологические науки, медицина, литературоведение и русская лингвистика.

Об участниках и форуме

Вместе со школьниками младших классов на форуме свои работы представят опытные исследователи: Ольга Яроцкая из мурманского академического лицея, Михаил Кореннов из мурманского политехнического лицея, Маргарита Хиневич и Глеб Телегин - воспитанники дома детского творчества "Дриада". Ребята являются членами команды Мурманской области, в марте 2019 года они завоевали главную награду всероссийских научных молодежных соревнований - большой научный кубок России "Шаг в будущее".

Форум проводится в рамках федерального проекта "Межгосударственный форум - соревнование молодых ученых ЕС: региональный и национальный этапы", удостоенного гранта президента РФ. Федеральный проект поддержан руководителями Совета Федерации, Минпросвещения РФ, Минобрнауки РФ, Минэкономразвития РФ, Российской академии наук, МГТУ им. Н.Э. Баумана, фонда "Сколково", фонда "Роснано". По данным авторов проекта, его реализация позволит продвинуться "в решении ключевой социальной проблемы - подготовке молодых людей, способных создавать новые знания, современную технику и высокие технологии".

По данным пресс-службы правительства Мурманской области, форум продлится до 16 ноября. В мероприятиях принимают участие порядка 270 учащихся, в том числе из республик Карелии и Коми, города Санкт-Петербурга, Ненецкого автономного округа, Калининградской, Ленинградской и Архангельской областей. Впервые в этом году свои научно-исследовательские проекты представят молодые ученые из Сыктывкара, прошедшие предварительный заочный конкурсный отбор. Организаторами форума выступают МГТУ им. Н.Э. Баумана, Российское научное политехническое общество, министерство образования и науки Мурманской области, центр дополнительного образования "Лапландия" при поддержке Мурманского государственного технического университета.