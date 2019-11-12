Власти озеленили откосы Астраханского кремля на площади 7,5 тыс. кв. м

АСТРАХАНЬ, 12 ноября. /ТАСС/. Работы по благоустройству откосов Астраханского кремля на площади 7,5 тыс. кв. м завершены, сообщает во вторник пресс-служба администрации Астрахани.

"Озеленение проводилось с применением гидропосева. Большой процент всхода при таком способе обеспечивает специальный гидрогель, добавка минеральных удобрений и стимуляторы роста. А связывающие элементы в такой смеси дают парниковый эффект, что позволяет прорастать семенам в том числе при низких температурах", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что если на каких-то участках семена не прорастут в срок, то рабочие проведут подсадку. Семена первого сорта должны взойти уже в ноябре, а семена остальных двух видов взойдут весной.

Реконструкции откосов Астраханского кремля проводилась под личным контролем главы городской администрации Радика Харисова. Прежде чем высеять газон, рабочие вывезли мусор, опилили деревья и выкорчевали пни.