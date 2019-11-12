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В Приморье назвали необходимые меры для решения проблемы с угольной пылью в портах

Одной из них являются внеплановые проверки при выявлении превышения допустимой концентрации вредных веществ

ВЛАДИВОСТОК, 12 ноября. /ТАСС/. Проблема угольной пыли в портах Приморья, где ведется перевалка угля, сохраняется, несмотря на принятые властями меры. Об это сообщила во вторник пресс-служба краевой администрации со ссылкой на дальневосточного транспортного прокурора Виталия Каплунова.

Проблема загрязнения воздуха угольной пылью обсуждается в Приморье уже несколько лет. В 2017 году она особенно обострилась в связи с ростом экспорта угля. В местном порту сейчас работают несколько перегрузочных терминалов, которые переваливают уголь открытым способом.

"Кардинально изменить ситуацию не удалось, проблема сохраняется", - процитировала пресс-служба Каплунова по итогам совещания во Владивостоке.

По словам губернатора Приморья Олега Кожемяко, остаются компании, которые игнорируют поручение президента РФ Владимира Путина по борьбе с угольной пылью. О каких конкретно компаниях идет речь, глава региона не уточнил. Представитель Роспотребнадзора на совещании отметил, что ведомство провело надзорные мероприятия в отношении 14 компаний, по результатам которых было наложено 28 штрафов.

На совещании были озвучены необходимые для решения проблемы меры. Среди них - усиление надзора за состоянием атмосферы вблизи перевалки угля, внеплановые проверки при выявлении превышения допустимой концентрации вредных веществ, обращение в суд для решения вопроса об административном приостановлении деятельности организации-нарушителя.

В 2018 году власти Приморья заключили соглашения с девятью компаниями, занимающимися перевалкой угля в Находке. Стивидоры обязались направить средства на борьбу с угольной пылью: мониторинг состояния воздуха, строительство ограждений пылеподавления, очистку ливневых вод, применение пылеулавливающих реагентов.

Теги
РоссияПриморский край
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