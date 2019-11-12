В правительстве Ингушетии создадут комитет архитектуры и градостроительной деятельности

МАГАС, 12 ноября. /ТАСС/. Власти Ингушетии начали работу по созданию нового ведомства для усиления контроля над строящимися в республике объектами - комитета архитектуры и градостроительной деятельности, сообщила в понедельник пресс-служба правительства региона.

"В министерстве строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства республики началась реорганизация. Из состава Минстроя в самостоятельную структуру выводится комитет архитектуры и градостроительной деятельности, создание которого связано с формированием системы контроля за качеством строительства объектов в республике - от выделения земельных участков до сдачи объекта в эксплуатацию", - передает пресс-служба слова вице-премьера региона Тимура Фаттахова.

По его словам, в системе надзора должен выстраиваться многоступенчатый порядок проверки, который позволит в срок вводить качественные объекты. Также строительные работы теперь будут начинаться только после того, как проектная документация будет одобрена разными сторонами.

"Это совместная кропотливая работа органов государственной власти и местного самоуправления. При этом важно, чтобы все уровни контроля были взаимосвязаны между собой с самого начала строительных работ. Это позволит обеспечить соответствие возводимых объектов требованиям законодательной, нормативной и проектной документации, избежать каких-либо ошибок и некачественного исполнения обязательств", - цитирует также пресс-служба Фаттахова.

Ранее глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов заявлял, что недобросовестные подрядчики, срывающие сроки строительства и сдачи объектов, больше не будут допускаться к возведению социальных объектов в регионе. Также власти региона намерены закрывать недавно построенные соцобъекты, которые были сданы в эксплуатацию подрядчиком с нарушением строительных норм. В Ингушетии ведется строительство большого количества социально-значимых объектов в сферах здравоохранения, образования, культуры и спорта в рамках нацпроектов.