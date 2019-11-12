Калининградский губернатор предложил освободить регион от создания запаса топлива на зиму

ТАСС, 12 ноября. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов предложил освободить регион от обязанности создания резервных запасов топлива для нужд ЖКХ с учетом особенностей области. Заключение договоров гарантированных поставок без внесения предоплаты позволит региону уйти от неоправданных расходов, сообщил он во вторник на всероссийском селекторном совещании.

"Я бы попросил рассмотреть возможность внесения в приказ соответствующий Минэнерго, которые бы позволяли нам уйти на гарантированные договора поставки [взамен создания резервных запасов с предоплатой поставок]", - сказал Алиханов.

Он отметил, что на территории области действует подземное газохранилище, первая очередь которого емкостью 54 млн куб. м была введена в строй в 2013 году, работает подразделение нефтяной компании "Лукойл", располагающее собственными нефтехранилищами. Мощности подземного хранилища газа "позволят региону в целом существовать минимум 20-21 день при самой морозной погоде", отметил губернатор. Поставки топлива по гарантированным договорам в случае необходимости от компании "Лукойл", в частности для города Советска, позволят области экономить до 20 млн рублей, добавил он.

Алиханов обратился к вице-премьеру РФ Виталию Мутко, который проводил совещание, с просьбой рассмотреть предложение региона. "На наш взгляд, это в нашем случае было бы целесообразно. Потому что по закону этот нормативный запас, когда мы его купим и не потратим, он должен быть утилизирован, по сути, сожжен. Но мы же все понимаем, что этого не происходит, что этот нормативный запас, он потом где-то растворяется, и это тоже, на наш взгляд, сфера, которая требует особого внимания", - отметил он.

Калининградский губернатор отметил целесообразность централизованных закупок угля. По его словам, в текущем году за счет введения этой нормы для коммунальщиков область сэкономила больше 160 млн рублей.