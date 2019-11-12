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Обустройство Дагинских источников на Сахалине может завершиться к концу 2021 года

На полное благоустройство источников планируется направить порядка 120 млн рублей
Описание
© Александр Петров/ТАСС

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 12 ноября. /ТАСС/. Власти Сахалинской области планируют до конца 2021 года завершить обустройство особой природной зоны - Дагинских термальных источников, сообщили во вторник ТАСС в администрации Ногликского района, где находятся источники. Первый этап их благоустройства может завершиться уже до конца 2019 года.

Дагинские термальные источники расположены на северо-востоке Сахалина около поселка Горячие ключи Ногликского района, они делятся на северные и южные источники. Место уникально тем, что при помощи купаний в источниках лечат болезни суставов, невриты, радикулиты, остеохондрозы, а также кожные недуги и некоторые гинекологические заболевания. Эта природная зона является одним из самых популярных туристических мест на острове. Несмотря на это, уже на протяжении нескольких десятков лет Дагинские источники находятся в запущенном состоянии. Установленные ранее сооружения и пешеходные дорожки давно разрушились, а вода в купелях заилилась.

"Первый этап обустройства Дагинских термальных источников (полное обустройство северных источников) планируют завершить до конца года. Сейчас на территории, где находятся северные источники, уже отсыпали дорогу, построили ограждения и провели освещение. В течение двух месяцев строители обустроят понтонные тропы, демонтируют старые и возведут новые домики над источниками, а также заменят купели. Для удобства отдыхающих на площадках установят урны, лавочки и беседки", - сообщила во вторник пресс-служба правительства региона.

По информации правительства, уже выделены средства и на проведение второго этапа благоустройства территории - это работы на южных источниках. Все финансирование ведется за счет областного бюджета. На полное благоустройство источников планируется выделить около 120 млн рублей.

Теги
РоссияСахалинская область
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