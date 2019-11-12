В Железноводске более 5 тыс. детей посетят выставки, кинопоказы и встречи с писателями

ПЯТИГОРСК, 12 ноября. /ТАСС/. Железноводск стал участником федерального проекта "Культурный норматив школьника", благодаря которому более 5 тыс. детей посетят различные выставки, кинопоказы и концерты. Об этом сообщила во вторник пресс-служба городской администрации.

"Ставропольский курорт стал участником федерального проекта "Культурный норматив школьника". С сентября 2019 года по апрель 2020 каждый школьник городского округа может посещать выставки, творческие встречи с писателями, тематические экскурсии, литературные интерактивные программы, концерты и кинопоказы для детей абсолютно бесплатно", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, библиотеки курорта активно включились в проект. "На базе библиотечных систем открыли литературные гостиные, где школьникам рассказывают о великих писателях, которые в разное время жили и творили в Железноводске", - отмечается в пресс-релизе.

В феврале 2019 года министр культуры Владимир Мединский сообщил, что в рамках проекта учащиеся должны будут посетить определенное количество выставок, музеев, спектаклей и посмотреть несколько фильмов в год. Затем они должны будут поделиться своими впечатлениями "в специально созданном бумажном или электронном дневнике". Глава Минпросвещения Ольга Васильева отмечала, что эта работа будет способствовать воспитанию эстетического чувства у детей.

Официальный старт программы в 11 пилотных регионах России - Республика Татарстан, Республика Коми, Ставропольский край, Тульская область, Ярославская область, Пензенская область, Саратовская область, Новосибирская область, Краснодарский край, Ульяновская и Белгородская области - был дан 1 октября.