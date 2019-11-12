Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Железноводске более 5 тыс. детей посетят выставки, кинопоказы и встречи с писателями

С сентября 2019 года по апрель 2020 каждый школьник сможет посещать выставки и литературные интерактивные программы бесплатно

ПЯТИГОРСК, 12 ноября. /ТАСС/. Железноводск стал участником федерального проекта "Культурный норматив школьника", благодаря которому более 5 тыс. детей посетят различные выставки, кинопоказы и концерты. Об этом сообщила во вторник пресс-служба городской администрации.

"Ставропольский курорт стал участником федерального проекта "Культурный норматив школьника". С сентября 2019 года по апрель 2020 каждый школьник городского округа может посещать выставки, творческие встречи с писателями, тематические экскурсии, литературные интерактивные программы, концерты и кинопоказы для детей абсолютно бесплатно", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, библиотеки курорта активно включились в проект. "На базе библиотечных систем открыли литературные гостиные, где школьникам рассказывают о великих писателях, которые в разное время жили и творили в Железноводске", - отмечается в пресс-релизе.

В феврале 2019 года министр культуры Владимир Мединский сообщил, что в рамках проекта учащиеся должны будут посетить определенное количество выставок, музеев, спектаклей и посмотреть несколько фильмов в год. Затем они должны будут поделиться своими впечатлениями "в специально созданном бумажном или электронном дневнике". Глава Минпросвещения Ольга Васильева отмечала, что эта работа будет способствовать воспитанию эстетического чувства у детей.

Официальный старт программы в 11 пилотных регионах России - Республика Татарстан, Республика Коми, Ставропольский край, Тульская область, Ярославская область, Пензенская область, Саратовская область, Новосибирская область, Краснодарский край, Ульяновская и Белгородская области - был дан 1 октября.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОСтавропольский край
Реклама на ТАСС
В Дагестане до конца 2019 года подключат к интернету около 300 населенных пунктов
Его проведут в населенных пунктах численностью от 250 до 500 человек
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС