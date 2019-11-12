В Дагестане до конца 2019 года подключат к интернету около 300 населенных пунктов

МАХАЧКАЛА, 12 ноября. /ТАСС/. Точки доступа в интернет до конца 2019 года появятся во всех селах Дагестана с населением более 250 человек в рамках реализации программы ликвидации цифрового неравенства, всего планируется подключить к интернету около 300 населенных пунктов, сообщил ТАСС во вторник министр информатизации, связи и массовых коммуникаций Дагестана Сергей Снегирев.

"В этом году программа [ликвидации цифрового неравенства] заканчивается в федеральном центре, у нас по утвержденному списку населенных пунктов в этом году осталось подключить порядка 300 сел, все в этом году подключим - это все населенные пункты с населением более 250 человек", - сказал Снегирев.

По его словам, в каждом населенном пункте появится "узел связи", к которому "впоследствии смогут подключаться другие операторы, плюс wi-fi".

Реализация программы по устранению цифрового неравенства между жителями городского и сельского населения началась в 2015 году. Она предусматривает создание точек доступа в населенных пунктах численностью от 250 до 500 человек и предоставление населению доступа к интернету на скорости не менее 10 Мбит/с.