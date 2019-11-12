Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Дагестане до конца 2019 года подключат к интернету около 300 населенных пунктов

Его проведут в населенных пунктах численностью от 250 до 500 человек

МАХАЧКАЛА, 12 ноября. /ТАСС/. Точки доступа в интернет до конца 2019 года появятся во всех селах Дагестана с населением более 250 человек в рамках реализации программы ликвидации цифрового неравенства, всего планируется подключить к интернету около 300 населенных пунктов, сообщил ТАСС во вторник министр информатизации, связи и массовых коммуникаций Дагестана Сергей Снегирев.

"В этом году программа [ликвидации цифрового неравенства] заканчивается в федеральном центре, у нас по утвержденному списку населенных пунктов в этом году осталось подключить порядка 300 сел, все в этом году подключим - это все населенные пункты с населением более 250 человек", - сказал Снегирев.

По его словам, в каждом населенном пункте появится "узел связи", к которому "впоследствии смогут подключаться другие операторы, плюс wi-fi".

Реализация программы по устранению цифрового неравенства между жителями городского и сельского населения началась в 2015 году. Она предусматривает создание точек доступа в населенных пунктах численностью от 250 до 500 человек и предоставление населению доступа к интернету на скорости не менее 10 Мбит/с.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОДагестан
Реклама на ТАСС
Власти Татарстана заявили о готовности провести ЧЕ по водным видам спорта в 2024 году
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС