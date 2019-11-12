Власти Татарстана заявили о готовности провести ЧЕ по водным видам спорта в 2024 году

КАЗАНЬ, 12 ноября. /ТАСС/. Власти Татарстана готовы к проведению чемпионата Европы по водным видам спорта 2024 года на высшем организационном уровне. Для этого у республики есть вся необходимая инфраструктура и опыт. Об этом ТАСС во вторник сообщила заместитель руководителя пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.

"Республика Татарстан заявилась на проведение чемпионата Европы по водным видам спорта и готова провести соревнования на высшем организационном уровне. Для этого у Татарстана есть необходимая инфраструктура и опыт. Это лично подтвердил президент республики Рустам Нургалиевич Минниханов во время встречи с главой LEN Европейской лиги плавания Паоло Барелли, которая прошла в начале октября", - сказала она.

Как сообщил ТАСС член бюро LEN Алексей Власенко, чемпионат Европы 2024 года примет Россия. Приоритетным вариантом является Казань. Но если город не подтвердит намерение принять турнир, он пройдет в Нижнем Новгороде. Чемпионат Европы по водным видам спорта проводится раз в два года, Россия еще ни разу не принимала турнир.

В 2018 году турнир проходил в британском Глазго в рамках первого объединенного чемпионата Европы по летним видам спорта. Во второй раз подобный турнир пройдет в 2022 году в Мюнхене. Однако на этот раз соревнования по водным видам спорта состоятся отдельно.

В Казани проходил чемпионат мира по водным видам спорта 2015 года. В июле 2019 года было решено, что столица Татарстана еще раз примет этот турнир в 2025-м.