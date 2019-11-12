Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Власти Татарстана заявили о готовности провести ЧЕ по водным видам спорта в 2024 году

КАЗАНЬ, 12 ноября. /ТАСС/. Власти Татарстана готовы к проведению чемпионата Европы по водным видам спорта 2024 года на высшем организационном уровне. Для этого у республики есть вся необходимая инфраструктура и опыт. Об этом ТАСС во вторник сообщила заместитель руководителя пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.

"Республика Татарстан заявилась на проведение чемпионата Европы по водным видам спорта и готова провести соревнования на высшем организационном уровне. Для этого у Татарстана есть необходимая инфраструктура и опыт. Это лично подтвердил президент республики Рустам Нургалиевич Минниханов во время встречи с главой LEN Европейской лиги плавания Паоло Барелли, которая прошла в начале октября", - сказала она.

Как сообщил ТАСС член бюро LEN Алексей Власенко, чемпионат Европы 2024 года примет Россия. Приоритетным вариантом является Казань. Но если город не подтвердит намерение принять турнир, он пройдет в Нижнем Новгороде. Чемпионат Европы по водным видам спорта проводится раз в два года, Россия еще ни разу не принимала турнир.

В 2018 году турнир проходил в британском Глазго в рамках первого объединенного чемпионата Европы по летним видам спорта. Во второй раз подобный турнир пройдет в 2022 году в Мюнхене. Однако на этот раз соревнования по водным видам спорта состоятся отдельно.

В Казани проходил чемпионат мира по водным видам спорта 2015 года. В июле 2019 года было решено, что столица Татарстана еще раз примет этот турнир в 2025-м.

Теги
Минниханов, Рустам НургалиевичРоссияТатарстан
Реклама на ТАСС
Прокуратура Петербурга отсудила у экс-руководства музея религии похищенные 6 млн рублей
Деньги, выделенные на реконструкцию систем вентиляции музея, вернутся в федеральный бюджет
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС