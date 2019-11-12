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Памятник Суворову установили в его родовом поместье под Суздалем

Торжественное открытие памятника запланировали на 18 мая следующего года

ВЛАДИМИР, 12 ноября. /ТАСС/. Памятник великому русскому полководцу Александру Суворову установлен на территории его родового имения в селе Кистыш Владимирской области. Памятник установили за счет средств Российского военно-исторического общества (РВИО). Об этом во вторник ТАСС сообщил председатель правления Владимирской региональной общественной организации "Архитектурно-исторический комплекс генералиссимуса А. В. Суворова" Василий Верещак.

"Инициативу установки памятника поддержала администрация президента и Российское военно-историческое общество. Они взяли на себя все расходы. Сегодня состоялся акт передачи памятника от РВИО в дар Владимирской региональной общественной организации "Архитектурно-исторический комплекс генералиссимуса А.В. Суворова", - сказал собеседник агентства.

Как пояснил Верещак, село Кистыш было подарено Петром I деду полководца, десятнику стрелецкого Стремянного полка Ивану Суворову за заслуги перед царем и Отечеством, позже он стал генеральным писарем лейб-гвардии Преображенского и Семеновского полков. В 1705 году царь стал крестным отца будущего генералиссимуса, Василия. В Кистыше Василий Иванович построил деревянный храм Василия Великого. В 1780 году в память о любимом отце Александр Суворов на собственные средства начал строительство нового каменного храма, которое завершил в 1782 году.

"Это родовое поместье, село - не поле брани, где бывали сражения. Все это навеяло спокойную концепцию, что в памятнике Суворов должен быть изображен спокойным, в задумчивой позе, сидя на сундуке", - отметил Верещак.

Авторами бронзового монумента выступили скульпторы Владимир Благовещенский и Андрей Коробцов.

Торжественное открытие памятника запланировано в годовщину смерти Александра Суворова, 18 мая 2020 года. Параллельно активисты общественной организации ведут работы по восстановлению храма и созданию музея и паломнического центра в Кистыше.

Александр Суворов (1730-1800) - русский военачальник, генералиссимус. Участник русско-турецких войн (1768-1774, 1787-1791). Командовал русской армией в Итальянском и Швейцарском походах (1799).

Кавалер всех российских орденов, вручавшихся при его жизни мужчинам.

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РоссияВладимирская область
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