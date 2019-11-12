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В Северной Осетии создан центр изучения макрорегиона Большого Кавказа и Передней Азии

Он создан на базе Северо-Осетинского государственного университета им. К. Л. Хетагурова

ВЛАДИКАВКАЗ, 12 ноября. /ТАСС/. Международный научный центр "Перспективы и проблемы устойчивого развития макрорегиона Большого Кавказа и Передней Азии" создан в Северо-Осетинском государственном университете им. К. Л. Хетагурова (СОГУ). Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе вуза.

"По инициативе ректора СОГУ Алана Огоева на базе университета открыли Международный научный центр "Перспективы и проблемы устойчивого развития макрорегиона Большого Кавказа и Передней Азии". Директором Центра назначен доктор филологических наук, профессор Тамерлан Камболов", - сказал собеседник агентства.

Стратегия научного исследования касается перспектив и проблем политического, экономического, образовательно-культурного, экологического сотрудничества между странами и институтами макрорегиона.

"Центр имеет надежные перспективы стать не только эффективной научной структурой, но и важным инструментом влияния на политические, социально-экономические и культурно-образовательные процессы в столь значимом в геополитическом смысле макрорегионе", - цитирует пресс-служба ректора СОГУ Алана Огоева.

Содействие работе Центра готов оказать ответственный секретарь Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО Григорий Орджоникидзе. В перспективе планируются совместные исследования ученых из различных государств макрорегиона, образовательные и издательские проекты.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОСеверная Осетия
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