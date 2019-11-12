Ленинградская область готова ввести мораторий на размещение опасных промышленных объектов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 ноября. /ТАСС/. Временный запрет на размещение новых объектов промышленности первого и второго класса опасности планируют ввести на территории Ленинградской области. Об этом сообщил журналистам во вторник губернатор региона Александр Дрозденко.

"Мы готовы объявить мораторий на размещение в ближайшие 2-3 года на территории Ленинградской области промышленных объектов первого-второго класса опасности. Мы не просто вводим этот запрет, в 2020 году мы объявим конкурс на проведение работ по оценке воздействия на окружающую среду Ленинградской области действующих на территории региона предприятий", - отметил он.

Дрозденко уже дал соответствующее поручение, пояснили в пресс-службе губернатора. Инициатива может быть введена в декабре текущего года или в начале следующего. Мораторий будет оформлен постановлением или областным законом.

По словам Дрозденко, доходная часть бюджета региона - 175 млрд рублей - является довольно высокой, поэтому власти могут думать не только о наполнении бюджета, но и о задачах по сохранению окружающей нас среды.

"Кроме того, сегодня в инвестиционном портфеле региона проектов - на 1,5 трлн рублей, которые будут реализовываться в ближайшие годы, и мы можем позволить наложить мораторий, чтобы остановиться и оценить влияние экономики на природу", - отметил глава региона.

Опасные производственные объекты подлежат классификации. Первый класс опасности присваивается опасным производственным объектам чрезвычайно высокой опасности; второй - объектам высокой опасности; третий - средней опасности; четвертый - низкой опасности. Классы опасности производственных объектов устанавливаются исходя из количества опасного вещества (веществ), которые одновременно находятся или могут находиться на опасном производственном объекте.