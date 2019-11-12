Школа руководителей проектов ТюмГУ начнет готовить лидеров научно-образовательного центра

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Школа руководителей научно-технических проектов начала работу в Центре развития компетенций Тюменского государственного университета (ТюмГУ). В ней будут готовить кадры для проектов Западно-Сибирского межрегионального научно-образовательного центра (НОЦ). Об этом во вторник сообщили в управлении коммуникаций университета.

Центра развивает кадровый потенциал в сфере исследований и разработок в Тюменской области, Ханты-Мансийском автономном округе - Югре и Ямало-Ненецком автономном округе.

"Проектируя НОЦ, мы отдавали себе отчет, что в целях инновационного развития должны будем опираться на профессионалов новой формации, способных генерировать, реализовывать, коммерциализировать новаторские решения и научные результаты. Мы идем дальше, начинаем в рамках Школы готовить таких уникальных специалистов", - сказал ректор ТюмГУ Валерия Фалькова.

Модули школы

Первый модуль школы "Стратегии генерации, разработки и реализации научно-технических проектов" продлится до 16 ноября.

По мнению организаторов, переход в новый технологический уклад и разработка конкурентоспособных на мировом рынке технологий, успешная коммерциализация прикладных исследований требует форсированной подготовки руководителей научно-технических лабораторий и проектов. Такие руководители должны обеспечить перевод исследовательской идеи в инновационную технологию или продукт (прототип), генерировать нестандартные идеи, способствовать масштабированию инноваций, созданию новых рабочих мест, выводить на рынок новые продукты и передовые технологии.

В модуле принимают участие 34 человека из восьми организаций, в том числе ТюмГУ, Тюменского индустриального университета (ТИУ), Тюменского государственного медицинского университета (ТюмГМУ), Ханты-Мансийской государственной медакадемии (ХМГМА) и других. Программа включает обсуждение Technology readiness level (TRL) как метрики генерации, разработки и реализации научно-технических проектов, разбор требований TRL на примерах реальных проектов, мастер-класс и защиту проектов. Ментор Школы - Евгений Голубев, директор технологического парка ТюмГУ, руководитель комплексного проекта по созданию высокотехнологичного производства, автор более 10 патентов и разработок.

Среди экспертов - член правления НП "Совнет", руководитель совета по инновационной деятельности Ассоциации инженерного образования РФ Вениамин Кизеев, директор по проектам ЗАО "Наука и инновации" госкорпорации "Росатом", член правления Ассоциации брокеров инноваций и технологий, частный инвестор и предприниматель Андрей Сартори и руководитель направления управления инновационной деятельности управляющей организации госкорпорации "Росатом" АО "Наука и инновации" Павел Сушков.

С 9 по 13 декабря пройдет второй модуль Школы руководителей научно-технических проектов "Экспертиза и "упаковка" НТП".

"Организация работы с партнерами по НТП" станет темой третьего модуля (17-21 февраля 2020 г.). В 2020 году также пройдет подготовка по темам "Управление заинтересованными сторонами НТП", "Управление командой НТП", "Международный трансфер технологий и защита интеллектуальной собственности" и "Защита результатов проектов. Привлечение инвестиций".