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Строительство нового музейного здания на Соловках планируется возобновить в 2020 году

Здание сделают одноэтажным и скрытым под холмом

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Соловецкий государственный историко-археологический заповедник планирует продолжить строительство пространства для основной и временной экспозиций, а также конференц-зала и хранилища на территории архипелага в следующем году. Об этом сообщил во вторник журналистам директор музейного комплекса Владимир Шутов.

Строительство экспозиционно-административного здания началось в апреле 2014 года для того, чтобы вывести музейные помещения с территории монастыря. Сейчас музей размещается в келейных и хозяйственных постройках на территории Соловецкого кремля. Работы планировалось завершить в марте 2017 года. Но их приостановили по рекомендации ЮНЕСКО. Эксперты по охране памятников опасались, что массивное здание на холме нарушит историческую панораму.

"Мы надеемся, что в будущем году строительство возобновиться. Там сделан фундамент, а два этажа выведены как конструктив, посередине поселка такой недострой стоит. Год-два, и все построят, это наша надежда на ближайшие три года, что он начнет работать в полной мере", - сказал директор.

Шутов рассказал, что здание будет одноэтажным и скрытым под холмом.

"В нем будут совершенно необходимые для Соловецкого музея подразделения: основная экспозиция, благодаря которой мы сможем комплексно рассказать человеку, что такое Соловки от А до Я", - отметил Владимир Шутов.

В здании расположатся временные экспозиции. Также пространство подразумевает конференц-зал, где будут проводиться международные форумы и конференции, и депозитарий для хранения крупногабаритных фондов.

Концепция развития музея

Строительство здания предусмотрено концепцией развития Соловецкого музея-заповедника, разработанной до 2030 года и представленной Шутовым в Министерстве культуры РФ. В качестве целей концепции обозначены также ремонт и строительство прочих помещений для музейных служб и сотрудников. Среди других целей - обеспечение сохранности памятников, реконструкция исторических дорог, озерно-канальной системы Святого озера, развитие системы безопасности коллекций, а также развитие инфраструктуры обслуживания посетителей и просветительской деятельности.

Как напомнил директор департамента музеев Минкультуры РФ Владислав Кононов, наместник монастыря одновременно является и директором музея - светского учреждения.

"Это единственный случай, аналогичных нет. И в этой модели мы видим огромные резервы и перспективы дальнейшего сотрудничества церкви и музейного сообщества", - подчеркнул он.

Спасо-Преображенский Соловецкий ставропигиальный мужской монастырь возник на архипелаге в Белом море в первой половине XV века. Деятельность монастыря прерывалась в годы советской власти, когда там был размещен лагерь для заключенных СЛОН, и возобновилась в 1990 году.

Ансамбль Соловецкого монастыря включен в список памятников Всемирного наследия ЮНЕСКО и Государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов России. С 1960-х годов на Соловках ведутся реставрационные работы. Сейчас восстановление исторических объектов идет в рамках госпрограммы "Развитие культуры и туризма" на 2013-2020 годы. Все работы контролирует ЮНЕСКО.

Теги
РоссияАрхангельская область
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