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На снижение потерь в энергосетях СКФО направят треть всех инвестиций МРСК в макрорегион

В настоящее время уровень фактических потерь электроэнергии в целом по СКФО составляет 21%

ПЯТИГОРСК, 12 ноября. /ТАСС/. МРСК Северного Кавказа (входит в группу "Россети") направит треть всего объема инвестиций на снижение потерь в энергосетях в регионах Северо-Кавказского федерального округа (СКФО). Об этом сообщил  журналистам гендиректор "Россети Северный Кавказ" (МРСК Северного Кавказа) Виталий Иванов.

"В [снижение] потерь электрической энергии мы планируем вложить примерно треть от всей суммы общего инвестирования, которая будет на Северном Кавказе", - сказал Иванов, уточнив, что объем инвестиций "Россетей" в электросетевой комплекс СКФО в ближайшие годы планируется в объеме до 60 млрд рублей.

По его словам, в настоящее время уровень фактических потерь электроэнергии в целом по СКФО составляет 21%, при этом в прошлом году этот показатель составлял 22,5%. "В Дагестане потери были на 1 ноября в прошлом году 35%, в этом - 32%. По Северной Осетии - около 20%, сейчас 18,6%. По Чеченской Республике потери были 37,5%, сейчас - 34,5%. И эти цифры, безусловно, еще снизятся до конца года", - пояснил гендиректор МРСК Северного Кавказа.

В сентябре министр энергетики РФ Александр Новак на заседании общественного совета при Минэнерго сообщал, что потери электроэнергии в электросетях в ряде регионов РФ доходят до 35%, при этом в первую очередь высокие потери при передаче электроэнергии характерны для регионов Северного Кавказа.

Теги
РоссияСКФО
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