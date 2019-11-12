В вологодской Вытегре открыли набережную после реконструкции по образцам XIX века

ВОЛОГДА, 12 ноября. /ТАСС/. Город Вытегра Вологодской области завершил первый этап реконструкции набережной, который был реализован на средства федерального гранта в 55 млн рублей благодаря победе во Всероссийском конкурсе малых городов по нацпроекту "Жилье и городская среда". С первой экскурсией по набережной, реконструированной по образцам XIX века, прошел во вторник губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, сообщил он на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

В XIX веке Вытегра переживала расцвет и являлась центром Мариинского водного пути - масштабного инфраструктурного объекта. Набережная воссоздана в духе того времени, частично по старинным фотографиям.

"Прогулялся по преобразившейся набережной Вытегры. Современно и красиво. Ротонда - настоящая жемчужина. В летнее время здесь еще можно любоваться светомузыкальным фонтаном, сейчас он законсервирован на зиму. Проект вытегорской набережной победил в конкурсе Минстроя России и получил 55 млн рублей из федерального бюджета. В прошлом году на градостроительном совете мы договорились завершить первый этап благоустройства до 1 декабря 2019 года. Сегодня видим, что работы проведены успешно", - написал губернатор, добавив видеозапись с места экскурсии.

Фонтан и бурлаки

Как рассказал ТАСС главный архитектор Вытегорского района и города Вытегра Борис Маевский, все запланированные по первому этапу проекта работы выполнены. "Установлен светомузыкальный фонтан, площадка перед ним и первый ярус амфитеатра, ротонда и аркада с балюстрадой вокруг видовой площадки, основные пешеходные аллеи - верхнего уровня с велодорожкой, среднего уровня с подходом к центральному причалу и нижняя деревянная аллея, которая соединяет зоны причалов. Есть спуск от главной входной группы, расположенной на пересечении проспекта Ленина и улицы Луначарского. Полностью создана входная группа с видовой площадкой в сторону храма и старинной усадьбы на противоположном берегу реки Вытегра", - сказал он.

Центральной точкой набережной стала ротонда с позолоченным галиотом (парусно-гребное судно, родственное галере) на шпиле в духе петербургского классицизма того периода. Галиот изображен на гербе Вытегры, поскольку именно в ней строились такие суда и отправлялись в Петербург.

Создана также интерактивная зона "Бурлаки" - аттракцион с потягиванием лямки планируется открыть в 2020 году. Везде установлены литые светильники, изготовленные на одном из заводов в Ярославле. Приведена в порядок территория, появились газоны. "Местные жители уже вовсю гуляют семьями с детьми, с колясками. Сегодня есть место, где можно спокойно погулять, традиционно покормить уток уже в более комфортных условиях", - добавил Маевский.

Подготовка ко второму этапу

По словам главы Вытегорского района Александра Зимина, жители оценили преобразования еще на завершающей стадии работ. "В конце сентября, когда появились все три яруса дорожек, когда запустили светомузыкальный фонтан, мы показали горожанам, как он работает, перед тем как поставить на консервацию на зиму. Четыре вечера подряд включали фонтан по два часа, это был огромный ажиотаж. Сейчас горожане активно гуляют по набережной. Мы видим много позитивных, добрых отзывов", - рассказал он ТАСС, отметив, администрация города намерена участвовать в предстоящем конкурсе Минстроя РФ с проектом работ второго этапа реконструкции.

По данным пресс-службы губернатора области, дальнейшая реконструкция набережной будет продолжена в рамках инвестиционного проекта "Русские берега". Это проект круизного кластера из шести субкластеров, которые планируется создать по ходу следования круизных лайнеров по Волго-Балтийскому водному пути: "Череповец - горячее сердце Русского Севера", "Приозерный" в Белозерском районе, "Вытегорье - корабельная сторона" в Вытегорском районе, "Северная Фиваида" в Кирилловском районе, "Русские берега. Никольская набережная" в Шекснинском районе и "Берег русской старины" в Усть-Кубинском районе. Кластер включен в проект федеральной целевой программы по развитию внутреннего и въездного туризма с общим объемом инвестиций почти 10 млрд рублей до 2025 года.

"В этом году по инициативе губернатора из областного бюджета выделены субсидии районам на подготовку проектно-сметной документации объектов обеспечивающей инфраструктуры. Более 8 млн рублей получил Вытегорский район на разработку плана реконструкции набережной. На сегодня документация проходит государственную экспертизу. В перспективе вдоль набережной планируется проложить велодорожки, обустроить дополнительные спуски к воде, детский городок, построить пешеходный переход через реку Вытегра", - приводит пресс-служба слова начальника департамента культуры и туризма Вологодской области Владимира Осиповского.

Общая стоимость работ составит более 180 млн рублей, из которых 140 млн будут выделены из федерального бюджета, 40 млн - из областного. На втором и третьем этапах реализации проекта "Вытегорье - корабельная сторона" будет проведена реконструкция пассажирского причала и строительство инженерных сетей к музейно-туристскому комплексу "Богоявленский".

О Вытегре

Вытегра - город с населением около 10 тыс. человек. Ее расцвет был связан со строительством и эксплуатацией Мариинской водной системы - пути, соединяющего бассейн Волги с Балтийским морем, созданного по задумке Петра I. Мариинская водная система являлась двигателем богатств Российской империи. Это была самая совершенная система гидротехнических сооружений для второй половины XIX века, самый масштабный и протяженный канал. После последней масштабной реконструкции она получила название Волго-Балтийского водного пути. Вытегра развивалась как крупнейшая пристань на этом пути.

Особенность Вытегры в том, что только там сохранился практически неизмененным участок Мариинского водного пути, в то время как в остальных местах гидросооружения либо были затоплены, либо на их месте возникли новые гидроузлы. Благодаря тому, что трасса Волго-Балта обошла ее несколько стороной, в Вытегре одновременно увидеть целую систему гидросооружений разных периодов - постройки 1810 года, 1896 года и 1927 года.