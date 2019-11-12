Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Ростове-на-Дону прошли Димитриевские образовательные чтения

На форуме участвовали более тысячи представителей духовенства, системы образования и студенчества

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 ноября. /ТАСС/. Прошедшие во вторник в Ростове-на-Дону Димитриевские образовательные чтения - крупнейший церковно-общественный форум на Юге России - в этом году посвящены празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. По словам председателя Законодательного собрания Ростовской области Александра Ищенко, на форуме прошло обсуждение ориентиров исторической правды и достоверности.

"Форум - важная площадка для обсуждения самого широкого круга инициатив, прежде всего, нашей молодежи. Обществу очень важно понимать ориентиры исторической правды и достоверности. Именно русская православная церковь в годы Великой Отечественной войны сыграла важную объединяющую роль, несмотря на гонения и репрессии, которым она подверглась после Октябрьской революции 1917 года. Сегодня на новом историческом этапе именно церковь стала инициатором обсуждения этих проблем", - сказал он.

Как сообщили организаторы, на форуме участвовали более тысячи представителей духовенства, системы образования и студенчества.

"Будущее поколение россиян нуждается в исторической правде. Димитриевские чтения дали возможность студентам и учащимся узнать разные точки зрения и позиции, в том числе церковную, к этим событиям. Главной темой этих чтений становятся те вопросы, которые волнуют большинство жителей Ростовской области и всей страны", - добавил Ищенко.

Митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий отметил, что такие масштабные события, как Великая Победа, должны постоянно быть в памяти у людей.

"Утеря памяти - это утеря национальной идентичности, утеря реальности сегодняшнего дня и перспектив в будущем. Это должно быть в памяти у нас каждый день, потому что отсюда складываются стереотипы нашего мышления, восприятия, окружающей действительности и складываются в день завтрашний", - сказал он.

Димитриевские образовательные чтения - крупнейший на Юге России церковно-общественный форум, который каждый год объединяет представителей Церкви, работников науки и культуры, деятелей образования, представителей власти. Чтения организовываются при участии всех структур Донской митрополии, а также при поддержке правительства Ростовской области, министерства общего и профессионального образования Ростовской области, министерства культуры Ростовской области. Ежегодно проходят в преддверии январских Международных Рождественских образовательных чтений.

Теги
РоссияРостовская область
Реклама на ТАСС
Памятник жертвам Холокоста открыли в ставропольской станице Григорополисская
В 1942 году там расстреляли около 150 человек
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС