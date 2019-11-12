В Ростове-на-Дону прошли Димитриевские образовательные чтения

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 ноября. /ТАСС/. Прошедшие во вторник в Ростове-на-Дону Димитриевские образовательные чтения - крупнейший церковно-общественный форум на Юге России - в этом году посвящены празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. По словам председателя Законодательного собрания Ростовской области Александра Ищенко, на форуме прошло обсуждение ориентиров исторической правды и достоверности.

"Форум - важная площадка для обсуждения самого широкого круга инициатив, прежде всего, нашей молодежи. Обществу очень важно понимать ориентиры исторической правды и достоверности. Именно русская православная церковь в годы Великой Отечественной войны сыграла важную объединяющую роль, несмотря на гонения и репрессии, которым она подверглась после Октябрьской революции 1917 года. Сегодня на новом историческом этапе именно церковь стала инициатором обсуждения этих проблем", - сказал он.

Как сообщили организаторы, на форуме участвовали более тысячи представителей духовенства, системы образования и студенчества.

"Будущее поколение россиян нуждается в исторической правде. Димитриевские чтения дали возможность студентам и учащимся узнать разные точки зрения и позиции, в том числе церковную, к этим событиям. Главной темой этих чтений становятся те вопросы, которые волнуют большинство жителей Ростовской области и всей страны", - добавил Ищенко.

Митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий отметил, что такие масштабные события, как Великая Победа, должны постоянно быть в памяти у людей.

"Утеря памяти - это утеря национальной идентичности, утеря реальности сегодняшнего дня и перспектив в будущем. Это должно быть в памяти у нас каждый день, потому что отсюда складываются стереотипы нашего мышления, восприятия, окружающей действительности и складываются в день завтрашний", - сказал он.

Димитриевские образовательные чтения - крупнейший на Юге России церковно-общественный форум, который каждый год объединяет представителей Церкви, работников науки и культуры, деятелей образования, представителей власти. Чтения организовываются при участии всех структур Донской митрополии, а также при поддержке правительства Ростовской области, министерства общего и профессионального образования Ростовской области, министерства культуры Ростовской области. Ежегодно проходят в преддверии январских Международных Рождественских образовательных чтений.