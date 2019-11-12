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Создана интерактивная карта старинного поморского села под Мурманском

Карту можно загрузить в смартфон и использовать без подключения к интернету

ТАСС, 12 ноября. Программисты создали интерактивную туристическую карту старинного поморского села Териберка (Мурманская область), где проходили съемки известного фильма "Левиафан". Карту можно загрузить в смартфон и использовать без подключения к интернету, говорится в сообщении пресс-службы всероссийской общественной организации "Русское географическое общество".

"Для путешественников опубликована интерактивная карта Териберки - туристического района Мурманской области. Карта знакомит с достопримечательностями, маршрутами, бухтами и заливами, горными вершинами, гостиницами и смотровыми площадками, позволяет сориентироваться на местности. Разработчиком карты выступила компания "Дата Ист", корпоративный партнер Русского географического общества", - отмечается в сообщении.

Как пояснил ТАСС Александр Лихолат, глава администрации Кольского района, в состав которого входит Териберка, участие в создании интерактивной карты принимали власти муниципалитета, они предоставляли разработчикам необходимые "исходные данные". Теперь, с появлением карты, чиновники рассчитывают на рост числа туристов.

"В течение года около 50 тыс. туристов [Териберку] посетили только зарубежные наши гости, это в первую очередь страны Азии, Китая. И для нас эта интерактивная карта поможет увеличить приток туристов, тем более, сейчас по поручению губернатора Андрея Чибиса работают проектировщики и отрабатывают концепцию развития нашего отдаленного поморского села Териберка. Стоит задача создать одно из самых комфортных отдаленных поселений Кольского заполярья. Оно маленькое, на берегу океана, с доступом автомобильной дороги", - сказал Лихолат.

По его словам, сейчас власти района готовят муниципальную программу и планируют привлечь средства из областного бюджета, чтобы "привести в порядок Териберку". Кроме того, власти Кольского района намерены создать совместный туристический маршрут с Финляндией, который будет проходить через Териберку.

"Администрацией Кольского района совместно с коммуной Инари (крупнейшая по площади община Финляндии, расположенная в провинции Лапландия - прим. ТАСС), это наши побратимы, разрабатываем туристический маршрут Инари-Староселька-Териберка.

Маленькая коммуна Инари, мы берем с них пример: 5 тыс. население, есть три населенных пункта Саариселька, Инари, Ивало, а принимают около 500 тыс. туристов. И бюджет у них только в основном зависит от туризма", - сказал собеседник агентства.

О Териберке

Старинное поморское село Териберка в последние годы стало популярным туристическим местом. Его популярность возросла после съемок здесь номинировавшегося на "Оскар" фильма Андрея Звягинцева "Левиафан". Оно расположено на берегу Баренцева моря в 120 км от Мурманска, здесь проживают около 1 тыс. человек. Единственная дорога к нему во время метелей часто оказывается недоступной, иногда она остается закрытой до недели и дольше, что не позволяет туристам вовремя покинуть Териберку и доставлять жителям продукты.

Первые русские поселенцы в этом месте появились еще в XVI веке. Здесь в начале XX века была установлена первая в регионе метеостанция. Свое основное развитие село получило как рыболовецкая база, где был развит акулий и тресковый промыслы, имелись цеха рыбопереработки.

Теги
РоссияАрктика сегодняМурманская область
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