Создана интерактивная карта старинного поморского села под Мурманском

ТАСС, 12 ноября. Программисты создали интерактивную туристическую карту старинного поморского села Териберка (Мурманская область), где проходили съемки известного фильма "Левиафан". Карту можно загрузить в смартфон и использовать без подключения к интернету, говорится в сообщении пресс-службы всероссийской общественной организации "Русское географическое общество".

"Для путешественников опубликована интерактивная карта Териберки - туристического района Мурманской области. Карта знакомит с достопримечательностями, маршрутами, бухтами и заливами, горными вершинами, гостиницами и смотровыми площадками, позволяет сориентироваться на местности. Разработчиком карты выступила компания "Дата Ист", корпоративный партнер Русского географического общества", - отмечается в сообщении.

Как пояснил ТАСС Александр Лихолат, глава администрации Кольского района, в состав которого входит Териберка, участие в создании интерактивной карты принимали власти муниципалитета, они предоставляли разработчикам необходимые "исходные данные". Теперь, с появлением карты, чиновники рассчитывают на рост числа туристов.

"В течение года около 50 тыс. туристов [Териберку] посетили только зарубежные наши гости, это в первую очередь страны Азии, Китая. И для нас эта интерактивная карта поможет увеличить приток туристов, тем более, сейчас по поручению губернатора Андрея Чибиса работают проектировщики и отрабатывают концепцию развития нашего отдаленного поморского села Териберка. Стоит задача создать одно из самых комфортных отдаленных поселений Кольского заполярья. Оно маленькое, на берегу океана, с доступом автомобильной дороги", - сказал Лихолат.

По его словам, сейчас власти района готовят муниципальную программу и планируют привлечь средства из областного бюджета, чтобы "привести в порядок Териберку". Кроме того, власти Кольского района намерены создать совместный туристический маршрут с Финляндией, который будет проходить через Териберку.

"Администрацией Кольского района совместно с коммуной Инари (крупнейшая по площади община Финляндии, расположенная в провинции Лапландия - прим. ТАСС), это наши побратимы, разрабатываем туристический маршрут Инари-Староселька-Териберка.

Маленькая коммуна Инари, мы берем с них пример: 5 тыс. население, есть три населенных пункта Саариселька, Инари, Ивало, а принимают около 500 тыс. туристов. И бюджет у них только в основном зависит от туризма", - сказал собеседник агентства.

О Териберке

Старинное поморское село Териберка в последние годы стало популярным туристическим местом. Его популярность возросла после съемок здесь номинировавшегося на "Оскар" фильма Андрея Звягинцева "Левиафан". Оно расположено на берегу Баренцева моря в 120 км от Мурманска, здесь проживают около 1 тыс. человек. Единственная дорога к нему во время метелей часто оказывается недоступной, иногда она остается закрытой до недели и дольше, что не позволяет туристам вовремя покинуть Териберку и доставлять жителям продукты.

Первые русские поселенцы в этом месте появились еще в XVI веке. Здесь в начале XX века была установлена первая в регионе метеостанция. Свое основное развитие село получило как рыболовецкая база, где был развит акулий и тресковый промыслы, имелись цеха рыбопереработки.