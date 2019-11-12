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Пропавшую в Ставрополе школьницу нашли живой

Накануне утром девушка ушла из дома и не вернулась

ПЯТИГОРСК, 12 ноября. /ТАСС/. Полицейские и волонтеры нашли живой пропавшую в Ставрополе 16-летнюю школьницу. Об этом сообщили журналистам в следственном управлении СК РФ по краю.

"Только что стало известно, что благодаря слаженной работе СКР, МВД, спасателей, военных и волонтеров удалось найти живой и невредимой пропавшую накануне школьницу. Утром 11 ноября текущего года она ушла из дома на улице Достоевского города Ставрополя и не вернулась", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, никаких преступлений в отношении несовершеннолетней совершено не было.

"Все обстоятельства ее исчезновения будут выяснены следователем СКР в ходе ее опроса", - отмечается в пресс-релизе.

Региональный координатор Ставропольского края поискового отряда "Лиза Алерт" Дмитрий Батин сообщил ТАСС, что девочку нашли не в лесу, а недалеко от ее дома.

"Ее нашли где-то на улице Серова, недалеко от дома. Других подробностей у нас нет", - сказал Батин.

В понедельник в следственные органы СК России по Ставропольскому краю поступило сообщение о том, что 11 ноября в 07:30 мск 16-летняя девушка ушла в школу и не вернулась. Следователи СК России организовали процессуальную проверку и вместе с полицейскими начали поиски школьницы. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 105 УК РФ ("Убийство"). Правоохранителями в лесополосе был обнаружен завернутый в полиэтиленовый пакет мобильный телефон, предположительно принадлежащий пропавшей девушке.

Теги
РоссияСтавропольский край
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