Ученые объяснили соседство зимняков с сапсанами в Арктике обилием грызунов у их гнезд

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Сотрудники Арктического научно-исследовательского стационара - филиала Института экологии растений и животных Уральского отделения РАН выяснили, что хищные птицы Арктики - зимняки - гнездятся рядом с другими хищными птицами - сапсанами, так как находят возле гнезд последних обилие грызунов для своего питания. Об этом сообщается во вторник на официальной странице стационара в Instagram.

В августе Минобрнауки РФ сообщило, что сотрудники стационара совместно с партнерами из Норвегии выяснили, что зимняки за последние 20 лет приспособились к изменениям в видовом составе грызунов в регионе, вызванном глобальным потеплением. Они стали питаться не леммингами, численность которых резко сократилась, а полевками.

"Минимальное расстояние между гнездами хищных птиц в Арктике колеблется от 700 до 1800 м, но зимняки могут гнездиться на расстоянии 50 м от сапсана. Наиболее очевидная причина этого странного соседства - это то, что зимняки гнездятся около сапсанов в поисках дополнительной защиты от хищников. На прошлой неделе вышла наша статья в американском журнале Auk (американский научный журнал, посвященный орнитологии), в которой мы выдвинули и доказали другую гипотезу, объясняющую данный феномен природы", - говорится в сообщении.

Согласно гипотезе, вокруг гнезд сапсанов, которые выгоняют всех хищников со своей территории, создают безопасные условия для грызунов, которыми питаются зимняки.

"Сапсаны не питаются грызунами (за очень редким исключением) и выгоняют всех хищников со своей территорию. Вокруг гнезд сапсана плотность грызунов становится выше, чем в других местах. Когда зимняки прилетают гнездиться и видят, что в тундре грызунов почти нет, замечают эти "грызунячьи шанхаи" и строят там свои гнезда, а сапсаны, которые прилетают потом, гнездятся там, где всегда гнездились. Сапсаны намного агрессивнее зимняков и могут построить свои гнезда рядом с зимняками, а зимняки крупнее сапсанов и могут не улетать с уже занятой территории", - уточняется в сообщении.

Институт экологии растений и животных Уральского отделения РАН - крупнейший научно-исследовательский институт эколого-биологического профиля на Урале, один из лидеров фундаментальных исследований в области экологии и охраны окружающей среды в России.