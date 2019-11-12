Инициированный Минкавказом закон об охране горных территорий могут принять весной 2020 г.

ЕССЕНТУКИ /Ставропольский край/, 12 ноября. /ТАСС/. Модельный закон "О развитии и охране горных территорий", разработка которого ведется по инициативе Министерства РФ по делам Северного Кавказа, может быть принят весной 2020 года. Об этом сообщила во вторник на семинаре по обсуждению законопроекта секретарь постоянной комиссии Межпарламентской ассамблеи государств-участников Содружества независимых государств (МПА СНГ) по аграрной политике, природным ресурсам и экологии Наталья Амбурцева.

"Разработка проекта рассчитана на два года. Первое чтение состоялось в мае 2019 года, проект был в основном одобрен. Следующее чтение проекта модельного закона состоится 21 ноября на заседании постоянной комиссии в Санкт-Петербурге. В дальнейшем, что касается принятия модельного закона, по моему мнению, оно состоится весной 2020 года после одобрения уже в целом на заседании комиссии", - сказала Амбурцева.

Она отметила, что МПА СНГ крайне заинтересована в качественной разработке этого модельного закона, который "будет способствовать укреплению взаимодействия стран СНГ в целях обеспечения устойчивого развития горных территорий".

В свою очередь замминистра РФ по делам Северного Кавказа Олег Хацаев отметил, что принятие нового модельного ориентира для стран СНГ поможет государствам координировать свою политику в данной области, расширить сотрудничество по развитию горных территорий.

"Уровень высотности горных территорий, особый правовой режим ведения предпринимательской деятельности, включая условия привлечения инвестиций, создание особых зон ведения хозяйственной деятельности устанавливается каждой страной-участницей СНГ", - сказал Хацаев.

По его словам, принятие законопроекта будет способствовать решению ряда существенных проблем, среди которых низкий уровень жизни населения горных территорий, снижение качества образования, медицинской и различных видов социальной помощи, истощение природных ресурсов и деградация окружающей среды, недостаток качественных коммуникаций с равнинными территориями.

"Как человек, родившийся и выросший в горах, я знаю, что значит жить там. Это - тяжкий труд", - подчеркнул замминистра.

Он отметил, что разработчикам законопроекта очень важно получить оценку тех людей, который непосредственно на местах отвечают за решение проблем жителей высокогорных населенных пунктов.

"Все поступившие замечания и дополнения будут учтены до второго чтения законопроекта. Нас также поддерживает горный Алтай, это будет для нас хорошим заделом, чтобы не упустить самое главное. Нам нужно сделать все, чтобы этот механизм начал работать, и люди, живущие в горах, почувствовали бы облегчение в своей жизни", - сказал представитель министерства.

Дальнейшие изменения

И. о. заведующего отделом экологического и аграрного законодательства Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ Николай Кичигин отметил, что вслед за принятием закона необходимо будет внести изменения и в другие нормативно-правовые акты.

"Те меры, которые заложены в модельном законопроекте и будут заложены в российском законопроекте, они потребуют применение мер налогового, бюджетного транспортного, регулирования. Потребуется внесение изменений в законодательные акты, чтобы эту специфику отразить и не было противоречий возможных с базовым законом", - сказал Кичигин.

Он пояснил, что закона будет недостаточно, и отдельные меры государственной поддержки необходимо будет прописывать в отраслевом законодательстве, которое будет стыковаться с базовым законом и взаимодействовать с ним. Кичигин отметил, что принятие закона имеет важное государственное значение.

"Принципиальная наша позиция: этот закон необходим на уровне национальном, потому что он устанавливает основы государственной политики, он устанавливает важнейший понятийный аппарат, основные меры государственной поддержки", - добавил представитель института.

О законе

Проект модельного закона разработан Институтом законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ при участии экспертов Института географии Российской академии наук по инициативе Министерства РФ по делам Северного Кавказа. Предполагается, что принятие документа позволит наладить правовое регулирование общественных отношений на горных территориях стран СНГ, создать условия для повышения уровня жизни населения горных территорий, устойчивого национального пространственного развития, сохранения уникальных горных экологических систем, традиционного образа жизни, культурных традиций.