Глава Дагестана вручил медали к 20-летию разгрома боевиков в 1999 году

МАХАЧКАЛА, 12 ноября. /ТАСС/. Глава Дагестана Владимир Васильев вручил политикам, общественникам и представителям правоохранительных органов юбилейные медали "20 лет разгрома международных бандформирований". Об этом сообщается во вторник на сайте руководителя региона.

"Владимир Васильев сегодня, 12 ноября, вручил юбилейные медали "20 лет разгрома международных бандформирований" дагестанцам, которые принимали участие в отражении агрессии международных бандформирований в 1999 году. Награды из рук руководителя республики получили политические деятели, которые в сложном для республики 1999 году входили в состав Государственного совета Республики Дагестан, а также представители общественности и правоохранительного блока", - говорится в сообщении.

Среди награжденных - Герой России Магомед Баачилов, который в 1999 году был заместителем командира СОБР МВД по Дагестану, министр МВД по региону Абдурашид Магомедов, который в 1999 году возглавлял информационный центр республиканского МВД, бывший командир Интернациональной бригады ополчения Махачкалы, полковник в отставке Шамиль Асланов, генерал-майор в отставке Омар Муртазалиев, а также занимавшая в те годы пост ответственного секретаря комиссии Госсовета Дагестана по делам женщин, семьи и демографии Интизар Мамутаева. Кроме того, отмечены бывшие члены Госсовета и другие государственные деятели того периода.

Муртазалиев от имени присутствующих поблагодарил за награду и отметил, что присутствующие на церемонии "в те годы выполнили свой долг так, что стали примером для всех поколений". Васильев подчеркнул, что жители Дагестана "тогда проявили сплоченность, мужество и доказали свою верность Отечеству".

"Народ Дагестана и присутствующие здесь руководители заняли очень важную позицию, проявив тем самым чувство любви к Дагестану и России. Очень важно было тогда то, что они показали, как народ Дагестана относится к международному терроризму и на что он способен. Это был пример для всей страны", - приводятся в сообщении его слова.

Васильев в августе этого года подписал указ об учреждении юбилейной медали "20 лет разгрома международных бандформирований". Медали удостоят участников отрядов самообороны, "которые в соответствии решениями органов исполнительной власти Республики Дагестан осуществляли свою деятельность в зонах проведения контртеррористических операций в период с августа по сентябрь 1999 года". Всего, как сообщал ТАСС ранее, власти региона планируют вручить 20 тыс. юбилейных медалей.

О событиях 1999 года

Вооруженные бандформирования под командованием Шамиля Басаева и Хаттаба 7 августа 1999 года вторглись с территории Чечни сначала в Цумадинский и Ботлихский районы Дагестана, затем в Новолакский. Первыми на пути бандитов встали местные жители. Выбить боевиков удалось к середине сентября. Затем на Северном Кавказе началась масштабная контртеррористическая операция.

В начале августа 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о статусе ветерана боевых действий для ополченцев Дагестана. Он предусматривает ряд льгот - денежные выплаты, льготы по жилищно-коммунальным услугам, право на статус инвалида боевых действий и соответствующие материальные льготы для ополченцев, получивших ранения, контузии или увечья во время службы в отрядах самообороны Дагестана. В настоящее время в республике ведется актуализация списков воевавших против боевиков в 1999 году ополченцев.