Адмирал Колчак. Душегуб, спаситель Отечества или заложник долга чести?

Полярный исследователь, морской офицер, один из лидеров Белого движения во время Гражданской войны, провозгласивший себя Верховным правителем Белой России, Александр Колчак был, безусловно, незаурядной личностью. 16 ноября исполняется 145 лет со дня рождения белого адмирала, о провалах и успехах которого спорят сейчас, возможно, даже более ожесточенно, чем раньше

Спустя почти век после того, как большевики в Иркутске расстреляли Колчака, его личность так однозначно и не оценена. Мы побеседовали об Александре Колчаке с историками — сотрудниками Центра изучения истории Гражданской войны Исторического архива Омской области и режиссером Еленой Демидовой. Гений или злодейство "Адмирал подкупает своим благородством и искренностью", — председатель Совета министров Российского государства в 1918–1919 годах Петр Вологодский. "Умный, образованный человек, он блистал <...> остроумием и разнообразными знаниями и мог, нисколько не стремясь к тому, очаровать своего собеседника", — управделами Совета министров Георгий Гинс. "Он не страдал ни тщеславием, ни величественностью, ни пафосом", — управляющий Министерством иностранных дел Иван Сукин. "Едва ли есть еще на Руси другой человек, который так бескорыстно, искренне, убежденно, проникновенно и рыцарски служит идее восстановления Единой Великой и Неделимой России", — военный министр Алексей Будберг. "Честнейший и искреннейший русский патриот в лучшем смысле этого слова и человек кристальной душевной чистоты", — министр снабжения Иван Серебренников. Еще многие современники отмечали, что адмирал умел принимать резкие, нетривиальные решения, был очень энергичен и необычайно работоспособен. Казалось бы, все перечисленное вкупе — идеальные качества для Верховного правителя. Однако до сих пор есть ряд ученых, которые считают, что управленцем он был неудачным, не смог увлечь за собой людей, так что его политика была обречена на провал. Крепкая память Мы не будем рассматривать ни научную деятельность Колчака, в которой он достиг блестящих успехов, ни военно-морскую, в которой встречались и неудачи. Сосредоточимся на его ипостаси политика и том, как он проявил себя в один из самых трудных для страны периодов 1918–1920 годов — тогда ему было присвоено звание Верховного правителя России, резиденция которого находилась в Омске.

Описание Колчак во время смотра войск © Центр изучения истории Гражданской войны

Именно в этом сибирском городе личность Колчака до сих пор вызывает особые споры, говорит директор Центра изучения истории гражданской войны Галина Бородина. Среди жителей Омской области до сих пор живы воспоминания о карательных операциях и расстрелах, проводимых колчаковцами. "В Омске негативная память о Колчаке очень сильна. Самое интересное, что сегодня поляризация общества по поводу личности белого адмирала даже усилилась. В гражданскую войну идейных было немного, основная часть населения просто ждала, когда все закончится, но сейчас спроси любого — он будет или "за белых", или "за красных", нейтральных практически нет", — сказала Бородина. Особенно ярко отношение к адмиралу продемонстрировала история с памятником, который был создан по инициативе бывшего губернатора Омской области Леонида Полежаева. "Памятник не успели установить, губернатор поменялся (в 2012 году — прим. ТАСС). При новом губернаторе Викторе Назарове (глава региона с 2012 по 2017 год — прим. ТАСС) был проведен общественный опрос, который показал, что 50% омичей поддерживают установку, 30% — против и 20% воздержались или сказали, что им все равно. Власти сочли, что 30% противников — это много, поэтому памятник до сих пор хранится в разобранном виде на складе в Подмосковье", — поведала историк. Мнение о Колчаке омичи высказывают и другим способом. На стене Центра изучения истории Гражданской войны в память об адмирале установлена мемориальная доска. Именно здесь, в особняке купца Батюшкина, в Гражданскую войну размещалась резиденция Верховного правителя Белой России.

Описание Особняк купца Батюшкина © Центр изучения истории Гражданской войны

"Доска была установлена в 2004 году, в год 130-летия со дня рождения Колчака. К этому факту сразу отнеслись неоднозначно, хотя мы постарались уйти от звания "Верховный правитель". Тем не менее почти каждый год в день рождения Колчака, 4 ноября по старому стилю, эту доску мазали дегтем", — сообщила Бородина. Ученый добавляет, что акты вандализма прекратились в 2011 году, когда здание было передано Историческому центру. "Но в этом году летом ночью молодой человек в капюшоне опять плеснул на мемориальную доску красной краской. Вот вам отношение, — отметила руководитель центра. — Впрочем, совсем рядом с нами находится ресторан "Колчак", который за свои деньги заказал у непрофессионального скульптора небольшой памятник адмиралу в обрамлении фонтана. Его никто не оскверняет, а казаки салютуют, цветы возлагают". Белый террор Белый режим при Колчаке назвать гуманным никак нельзя, считает главный архивист Исторического архива Омской области, кандидат исторических наук и сотрудник Центра изучения истории гражданской войны Максим Стельмак. "В мае 1919 года Колчак издал приказ, который начинался со слов, что нельзя в военное время забывать о законности, а заканчивался тем, что попавших в плен красноармейцев, если они служили добровольно, можно расстреливать на месте. А как это определить? Понятно, что приказом многие пользовались", — отмечает он.

Описание Пленные большевики. Омск, 1919 год © Library of Congress

"Беда гражданской войны в том, что это в целом агрессивное восприятие противника, военный психоз, — добавил главный архивист Исторического архива Омской области, кандидат исторических наук и сотрудник Центра изучения истории гражданской войны Дмитрий Петин. — Представьте, на Гражданской войне были те, кто ушел воевать еще на Первую мировую войну и провоевал уже пять-шесть лет. Для таких человеческая смерть, кровь и страдания становились обыденностью. И у всякого ли выдерживала психика — вопрос спорный". Стельмак добавил, что ко многим преступным деяниям своих соратников Колчак не имел прямого отношения, но все же нес за них ответственность как главнокомандующий. "Были же другие приказы — его генералов, например генерала Розанова, о жестоком подавлении крестьянских восстаний. Сегодня ходят споры, что Колчак приказ отменил на следующий день, но он действовал три месяца и был отменен уже самим Розановым", — уточнил историк. Текст приказа говорит сам за себя: Начальникам военных отрядов, действующих в районе восстания: 1. При занятии селений, захваченных ранее разбойниками, требовать выдачи их главарей и вожаков; если этого не произойдет, а достоверные сведения о наличии таковых имеются, — расстреливать десятого. 2. Селения, население которых встретит правительственные войска с оружием, сжигать; взрослое мужское население расстреливать поголовно; имущество, лошадей, повозки, хлеб и так далее отбирать в пользу казны. Примечание. Все отобранное должно быть проведено приказом по отряду. 3. Если при проходе через селения жители по собственному почину не известят правительственные войска о пребывании в данном селении противника, а возможность извещения была, на население накладывать денежные контрибуции за круговой порукой. Контрибуции взыскивать беспощадно. Примечание. Всякая контрибуция должна быть проведена приказом, притом по отряду. Суммы впоследствии сдать в казну. 4. При занятии селений, по разбору дела, неуклонно накладывать контрибуции на всех тех лиц, которые способствовали разбойникам хотя бы косвенно, связав их круговой порукой. 5. Объявить населению, что за добровольное снабжение разбойников не только оружием и боевыми припасами, но и продовольствием, одеждой и прочим, виновные селения будут сжигаться, а имущество отбираться в пользу казны. Население обязано увозить свое имущество или уничтожить его во всех случаях, когда им могут воспользоваться разбойники. За уничтоженное таким образом имущество населению будет уплачиваться полная стоимость деньгами или возмещаться из реквизированного имущества разбойников. 6. Среди населения брать заложников, в случае действия односельчан, направленного против правительственных войск, заложников расстреливать беспощадно. 7. Как общее руководство помнить: на население, явно или тайно помогающее разбойникам, должно смотреть как на врагов и расправляться беспощадно, а их имуществом возмещать убытки, причиненные военными действиями той части населения, которая стоит на стороне правительства.

Во многих ситуациях Колчак просто закрывал глаза на преступления соратников. "В декабре 1918 года в Омске было восстание, которое подавили, но восставшие успели выпустить политических заключенных из тюрьмы, включая депутатов Всероссийского Учредительного собрания. Военные объявили, что те, кто вернутся обратно в тюрьму, будут помилованы, — и многие вернулись. Но уже на следующий день было расстреляно девять депутатов, 35−40 рабочих, участвовавших в восстании, — рассказывает Стельмак. — Колчак в это время болел и приказа такого не отдавал. Позже была создана комиссия, которая должна была расследовать расстрелы, были известны фамилии зачинщиков. Но в итоге никто не был наказан". Всего же, по разным данным, отмечает эксперт, при подавлении восстания погибло от 1000 до 1800 человек. Жестоко расправлялись белые и с партизанским движением на севере Омской области, где зажиточные крестьяне воспротивились мобилизации и реквизиции. "Если брать метрические книги, которые тогда вели, то даже по ним видно, как в тылу продолжалась борьба. "Убит партизанами", "Убит правительственными войсками", "Убит белочехами", — цитирует документы Стельмак. Впрочем, уточняет Петин, омский север позже участвовал и в точно таком же восстании против большевиков. "Противодействие что белым, что красным обусловила психология крестьянства. Крестьянину вообще все равно, кто там сидит в Омске. Были люди, которые вернулись после Первой мировой войны, слава богу, целыми и невредимыми, хотели сеять хлеб и растить детей. А тут опять какая-то война, приходят представители разных сторон. Понятно, что делиться своим добром и идти снова воевать никто не хотел", — подчеркнул Петин. Но в целом, считает Бородина, в Омской области больше запомнились преступления именно белых. Колчак-демократ и Колчак-правитель Многие из сегодняшних сторонников белого адмирала считают, что в случае победы Колчака над большевиками Россия пошла бы по демократическому пути развития, рассказывает Стельмак. "Дело в том, что Колчак часто показывал себя сторонником демократии, особенно для западных дипломатов. Даже некоторые белые газеты писали, что если не хотите возвращения монархии, то идите за Колчака. Вот и сейчас многие проходят в наш центр и говорят: "Я за свободу, я демократических взглядов. Конечно, я за Колчака", — отметил историк. Но проблема в том, что адмирал все это говорил для газет, а на деле был совсем других взглядов. "К демократии он относился, скорее, отрицательно, как и к идее избрания Учредительного собрания. Он готов был провести выборы, но лишь тогда, когда одержал бы победу над большевиками и был бы уверен, что собрание было лояльным к его идеям", — сообщил Стельмак. Исследователь считает, что не был Колчак и хорошим управленцем. "Многие его министры и генералы уже в эмиграции с неохотой признавали, что адмирал не был политиком, не понимал, как управлять страной, но и не хотел отказываться от власти, — рассказал представитель исторического центра. — Возможно, с ним сыграло злую шутку то, что до революции считалось, что офицер, а тем более офицер флота, не должен разбираться в политике".

Описание Смотр русской армии. Омск, 1919 год © Центр изучения истории Гражданской войны

Историк добавил, что даже при командовании Черноморским флотом Колчак показал, что был хорошим офицером, но не успешным управленцем. "Были у него успехи, но были и серьезные ошибки. В какой-то степени та ситуация показала, что командовать столь крупными силами — не его конек", — считает Стельмак. А управлять в тот момент Омском было делом непростым. "Надо понимать, что быть столицей — тяжкое бремя для любого города. А уж в те непростые времена это было скорее проклятием для Омска, чем достижением, — отмечает Петин. — За столичным статусом скрывалось огромное количество социальных проблем. Численность населения в 1917 году была 120 тыс. человек, а уже в 1919-м — 550 тыс. Огромная скученность населения, спекуляция, дороговизна товаров. Тиф и холера стали социальными бичами, от которых не был застрахован никто". В большей мере эта проблема проявилась уже в Омске, где командовать адмиралу приходилось сухопутными войсками, в которых он разбирался куда меньше. "В результате Колчак слишком часто доверял амбициозным генералам. Даже один из деятелей белого Омска Георгий Гинс в своих воспоминаниях написал, что "в какой-то момент мы наблюдали, как Колчак слушал своих генералов, и поняли, что у нас нет Верховного главнокомандующего", — приводит эксперт мнение деятеля.

Описание Дети в очереди за едой, которую раздают сотрудники Красного Креста. Омск, 1919 год © Центр изучения истории Гражданской войны

По словам Стельмака, Колчак не хотел разбираться и в причинах произошедшей революции. "Это, кстати, одна из причин поражения белых. Если у красных старались стереть некую грань между рядовыми и командиром, то у белых эта кастовость и сословность была очень сильной", — подчеркивает он. Очень консервативно Колчак вел и национальную политику: Финляндии он за помощь в борьбе с большевиками предложил рассмотреть вопрос их автономии, но только после окончательной победы "правительственных войск" над большевиками и после последующего избрания нового состава Учредительного собрания, которое бы и рассмотрело вопрос о Финляндии. В целом, считает историк, в рядах белых царила неразбериха. "Белые деятели в своих дневниках отмечали, что в Омске при Колчаке царят "мексиканские нравы", южноамериканская атмосфера. Это тоже одна из причин поражения белых, так как зачастую на местах казаки и генералы не всегда подчинялись центру и проводили свою политику", — рассказал Стельмак. Способствовало этому и свержение Директории — Временного Всероссийского правительства, образованного 23 сентября 1918 года в Уфе в результате компромисса антибольшевистских сил востока России (был упразднен после переворота 18 ноября 1918 года в Омске — прим. ТАСС). Все это, по сути, раскололо белые силы. Трагедия человека Режиссер документального фильма "Александр Колчак. Незаконченная история" Елена Демидова видит в своем герое заложника сложившейся в стране ситуации. В ходе съемок режиссер поговорила с десятками людей, интересующихся личностью адмирала, — историками, экспертами, обычными горожанами.

Описание Экспозиция Центра изучения истории Гражданской войны © Алексей Петров/ТАСС

"Для меня это античная трагедия человека, оставшегося верным стране, которой он присягал. В Омск он попал из Америки, откуда собирался направиться к Антону Деникину, одному из руководителей Белого движения на юге России. В Омске не было никого выше его по званию, кто мог бы стать Верховным правителем. А дальше все уже было неизбежно. Даже отступая по железной дороге из Омска, он не ушел в монгольские степи, как генерал-лейтенант Белой армии Каппель, он не мог бросить женщин, детей, отступающих. В результате белочехи откупились им перед красными, и его расстреляли. Это трагедия, рок и судьба", — приводит свою точку зрения режиссер. Однако Галина Бородина против героизации Колчака, которой в глазах обывателей поспособствовал фильм "Адмирал" с Константином Хабенским в главной роли, вышедший в 2008 году. "Как историки мы этот фильм не очень любим, признавая факт, что снято красиво, кассово, и после картины к нам потянулась молодежь. Приходят и говорят: "Мы так восхищаемся Колчаком, поэтому мы к вам пришли". Спрашиваем: "А вы что-то про него читали?" — "Нет, мы видели фильм "Адмирал", — говорит исследователь.

Описание Экспозиция Центра изучения истории Гражданской войны © Алексей Петров/ТАСС