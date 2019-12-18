Сибирская косметика для зарубежных рынков. Куда ученых привели эксперименты с ксеноном

Обычно российские товары выходят сначала на отечественный рынок и только потом попадают к иностранному потребителю. Косметика с ксеноном, созданная в Томском университете, сломала этот шаблон. В России с ней почти не знакомы, а вот в странах Юго-Восточной Азии и Латинской Америки она уже вовсю продается. Недавно косметика родом из Сибири начала завоевывать Южную Корею — страну, признанную лидером косметической индустрии

История косметики с ксеноном началась еще в 2007 году, когда биохимик Александр Верховский и завкафедрой анестезиологии, реаниматологии и интенсивной терапии Сибирского госмедуниверситета, доктор медицинских наук Михаил Шписман открыли в Томске кабинет лечебного наркоза. Инертный газ ксенон там использовался для терапевтических ингаляций. Инертный, но не совсем "Россия стала первой в мире страной, которая начала использовать ксенон в качестве лекарственного средства для анестезии и терапии, — говорит Владимир Потапов, кандидат технаук, член-корреспондент Российской академии медико-технических наук. — Анестезиологи считают ксенон идеальным анестетиком. Он оказывает комплексное оздоравливающее действие на организм человека". Фармакологические свойства ксенона сейчас активно изучаются. Только в России опубликовано более 250 научных работ по его использованию. Исследования показывают, что ксенон также — эффективный корректор вегетативных, гемодинамических, неврологических, аффективных, поведенческих и психотических расстройств. "Попадая в организм человека, этот инертный газ быстро снимает стресс и усталость, помогает восстановить силы и нормализует сон, оказывает противовоспалительное действие и стимулирует иммунитет", — говорит Александр Верховский.

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Поэтому ксеноновые ингаляции широко используются при подготовке спортсменов. "После Олимпиады в Сочи западная пресса даже называла ксенон тайным допингом российских участников соревнований", — улыбается Верховский. Михаил Шписман совместно с коллегами из Томского военно-медицинского института провел исследования, результаты которых представлены в работе "Ксеноновая терапия адаптационных расстройств". Были проведены клинические наблюдения больных с гипертонией в возрасте от 38 до 58 лет и язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки в возрасте от 29 до 49 лет, людей с синдромом хронической усталости и хроническими стрессами в возрасте от 29 до 49 лет, практически здоровых мужчин от 28 до 46 лет — всего 153 человека. Побочных эффектов не было выявлено. Благодаря лечебным ингаляциям ксенон-кислородной смесью устранение основных симптомов заболевания или их регрессия наступали на 10−15-й день после начала лечения. "И тогда возникла идея: а почему бы не использовать ксенон в наружных средствах, чтобы он попадал в организм через кожу", — рассказывает Александр Верховский.

Описание Процесс добавления одного из компонентов крема в реактор © Лаборатория биохимии транспортных систем ТГУ

У ксенона есть интересное свойство — он хорошо растворяется в различных жирах и маслах. Это позволило разработать и запатентовать технологию его введения в различные жидкие среды — мази, кремы, гели. "Сначала, конечно, была мысль производить медицинские препараты, но это история долгая. Доклинические и клинические испытания лекарственных средств — на все нужно много времени и денег", — говорит Александр Верховский. Чтобы новые лекарства появились в аптеках, уходят годы работы и миллионы рублей. Ксенон против онкосиндрома "Совместно с ведущими онкологическими центрами России мы апробировали новый препарат на основе ксенона и кислорода. Это смесь специального состава купирует онкологический болевой синдром. Мы ожидаем, что в конце этого года она будет зарегистрирована в Минздраве и найдет очень широкое применение, поскольку больше не нужно будет использовать наркосодержащие средства. На доклинические и клинические испытания этого препарата мы потратили четыре года и порядка 80 млн рублей. Вот что такое внести в инструкцию строчку, что препарат может быть использован там-то и там-то. Это очень дорогостоящее удовольствие", — подтверждает Владимир Потапов.

Чтобы вывести на отечественный рынок новый косметический продукт, иметь результаты клинических испытаний необязательно. Они понадобятся лишь в том случае, если производитель заявит о профилактических свойствах средства. Например, что его косметика способна предотвратить выпадение волос или заболевания кожи. "В России, как и в других странах Евразийского экономического сообщества — Белоруссии, Армении, Казахстане и Киргизии, — действует Технический регламент Таможенного союза 009/2011 "О безопасности косметической продукции", — поясняет Татьяна Пучкова, председатель правления Российской парфюмерно-косметической ассоциации. — Согласно данному регламенту, испытания на безопасность проводятся в обязательном порядке, испытания на эффективность действия — добровольно. Если на маркировке заявлено какое-либо свойство продукции, например увлажнение, то производитель обязан подтвердить это свойство либо экспериментально, либо на основании литературных данных, либо данных об ингредиентах". "У нас не было возможности вкладывать огромные средства. Поэтому мы пошли в сторону косметики и начали изучать диффузию ксенона через кожу. А чтобы получить дополнительные эффекты, такие как увлажнение, например, стали закупать ингредиенты с документально подтвержденным действием", — рассказывает Александр Верховский.

Описание Станция из трех ячеек Франца. Используется для измерения рассасывания мягких фармацевтических форм — кремов, мазей и гелей © Лаборатория биохимии транспортных систем ТГУ

"С помощью сотрудников лаборатории физико-химических методов анализа Томского государственного университета мы научились определять концентрации ксенона в тканях. Как оказалось, если этот газ попадает в организм снаружи, в составе каких-либо кремов и масел, то его концентрация даже выше, чем при ингаляции, а все лечебные эффекты сохраняются. Улучшение микроциркуляции, местного кровоснабжения, снятие отеков, противовоспалительное действие и ускорение восстановления поврежденных участков — все это результаты действия ксенона". Чтобы научиться измерять содержание ксенона в тканях, пришлось разработать специальную методику. Идеальный проводник По словам специалистов, ксенон абсолютно безопасен для организма человека.

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"Чтобы какое-либо косметическое или лекарственное средство могло попасть вглубь тканей, необходимо разрушить роговой слой эпидермиса, который защищает кожу от внешних воздействий. Это разрушение — неизбежное побочное действие любого препарата. Поэтому на вкладышах к мазям часто указывают, что их нельзя долго использовать на одном и том же месте, иначе начнется воспаление на коже". "Никто в мире вообще пока не применяет ксенон в наружных средствах, у наших исследований абсолютный приоритет. Мы первыми обнаружили, что ксенон проходит внутрь, ничего не разрушая. Более того, этот газ облегчает процесс транспортировки в ткани других биологически активных и лекарственных компонентов". Деньги закончились, обязательства остались Получив все нужные патенты, Александр Верховский нашел инвесторов и запустил производство косметики на основе ксенона.

Описание Когда ученый Александр Верховский вернулся из Китая в Томск и представил свой проект Томскому государственному университету, руководство вуза его не только поддержало, но и создало специализированную лабораторию для его исследований © Лаборатория биохимии транспортных систем ТГУ

"В 2008 году мы представили свою продукцию на выставке Intercharm в Москве, и сразу же получили золотую медаль. Все шло хорошо, а потом случился кризис, и все схлопнулось буквально за несколько дней. Деньги закончились, а обязательства и долги остались". Пришлось думать, что делать дальше, и тут томскому биохимику предложили переехать в небольшой городок Байчуань рядом с технопарком Инкоу, открыть лабораторию и продолжить работу над ксеноновой косметикой. Инвестор обеспечил ученого жильем, машиной, лабораторией, оплачивал даже поездки на родину. "Пожить в китайской провинции, где тогда вообще не было ни одного европейца, было, конечно, интересно. Это незабываемый опыт. Но прошел год, другой, третий — и мы начали понимать, что до запуска производства косметики дело, похоже, так никогда и не дойдет. Инвесторам наша лаборатория была нужна для престижа — мол, занимаемся наукой, работает специалист из России. К тому же под флагом инновационного бизнеса они получили определенные преференции от местной власти — например, площади в технопарке Инкоу. Через пять лет стало окончательно ясно: всерьез заниматься производством косметики они не собираются, это своего рода игрушка. Мы вежливо распрощались и уехали". Первый "подснежник" В 2014 году биохимик вернулся в Томск и представил свой проект Томскому государственному университету. Руководство вуза поддержало идею и даже создало под нее специализированную лабораторию.

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Главное направление ее работы — фундаментальные исследования свойств инертных газов. Александр Верховский стал заведующим лабораторией и продолжил работу. Вскоре появился и первый партнер. В университет приехал основатель британской компании Eurasia Consortium Стюарт Кьюли. Ему среди других перспективных разработок ученых ТГУ показали и косметику Верховского. "Стюарт сказал: "Если сделаешь средство с отбеливающим эффектом, я буду его продавать". У него было готово даже название: Snowdrop — "подснежник". "Мы добавили в состав отбеливающий компонент с уже доказанным эффектом и сделали, — вспоминает Александр Верховский. — Интересно, что Стюарт настоял: на баночке с кремом должно быть указано, что он разработан в Томском университете. Обязательно нужно обозначить, что это ТГУ, чтобы было понятно, что крем создан в университетской лаборатории. Мы начинали продвигать Snowdrop на азиатском рынке, а там очень ценят, когда косметика разработана в стенах университета и за ней стоит академическая наука. Этот статус оценивается выше, чем просто производителя бренд-косметики". Начиная с 2017 года Snowdrop поставляется во Вьетнам и Малайзию, где белая кожа считается признаком красоты, здоровья и высокого социального статуса. В России эта косметика не продается. "Нас очень впечатлили характеристики, качество и действие этого крема, — признается доктор Стюарт Кьюли, генеральный директор The Evrasia Consortium Ltd — консалтинговой компании, основанной выпускниками Оксфордского и Кембриджского университетов. — Поэтому мы решили начать продвигать Snowdrop London в странах Юго-Восточной Азии".

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Основные конкуренты крема из Томска — косметические средства из Кореи и Японии. "Они часто выигрывают за счет отличной упаковки и маркетинга, но действие у них не такое хорошее, как у нашего продукта. Он действительно намного лучше, — уверен Кьюли. — Убедившись в высочайшем качестве Snowdrop, мы решили выйти на европейский рынок. Два месяца назад мы получили соответствие регламенту Евросоюза, и теперь крем зарегистрирован для продаж в ЕС. Для нас это очень важно, поскольку следующим рынком будет США". Выход на новые рынки тормозит лишь сложная процедура оформления разрешительных документов. В каждой стране свои требования. В Малайзии, например, на крем пришлось получать халяльный сертификат. Сибирские дикоросы — не хуже макадамии и арганы Пока Snowdrop завоевывает зарубежные рынки, в Томске разработали другую линейку косметических средств — увлажняющие, омолаживающие, питательные кремы и средства для ухода за проблемной кожей.

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Объемы продаж небольшие — 300−400 тюбиков в месяц, но для создателей косметики сейчас важнее не прибыль, а обратная связь, чтобы понять, довольны ли потребители, приходят ли они за покупками снова. Первые поклонники у томского бренда уже появились. Пока некоторые виды сырья, которые можно было бы производить в Сибири, приходится закупать за рубежом. Летом все вокруг полыхает от иван-чая, а везти его экстракт в Томск биохимики вынуждены из Канады: не отлажен процесс переработки сырья и получения стандартизированных экстрактов с документами, подтверждающими их состав и безопасность. Аннен, Корея! Александр Верховский убежден: за несколько лет ксеноновая косметика из Томска может вырасти до мощного международного бренда. Более того, это просто необходимо сделать, чтобы не потерять приоритет в исследованиях. Крем неизменно получает высокие оценки экспертов в своей отрасли. В октябре линейку препаратов, созданных в ТГУ, представили на выставке Intercharm Beauty Expo Korea 2019, проходившей в Сеуле.

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