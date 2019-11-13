В Карачаево-Черкесии молодежь обучат сценической речи и актерскому мастерству в школе КВН

ЧЕРКЕССК, 13 ноября. /ТАСС/. Молодые люди из Карачаево-Черкесии пройдут уроки сценической речи, актерского и хореографического мастерства в рамках школы КВН. Занятия будут проходить с 13 по 18 ноября в Карачаево-Черкесском госуниверситете им. Алиева, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе вуза.

"С 13 по 18 ноября на базе Карачаево-Черкесского государственного университета имени У. Д. Алиева пройдет школа КВН Карачаево-Черкесии. По итогам школы команды будут участвовать в полуфинале и финале Студенческой лиги КВН Карачаево-Черкесской Республики сезона 2019 года. Около 70 молодых ребят со всей республики будут обучаться сценическому движению, сценической речи, актерскому мастерству, вокальному и хореографическому искусству, развитию речи, памяти, воображения, внимания, художественного вкуса, а также умению работать в команде", - говорится в сообщении.

В рамках обучения молодые люди встретятся с участниками Высшей лиги КВН. Руководитель проекта Эльдар Бостанов отметил, что уроки школы направлены на развитие личностных качеств участников. "Коммуникабельность, непосредственность, позитивное отношение к жизни, умение взглянуть на любую сложную жизненную ситуацию с определенной долей юмора - качества необходимые квнщику. Именно на формирование этих качеств и направлена данная школа", - сказал он.

Проект "Студенческая лига КВН Карачаево-Черкесии" получил поддержку на молодежном форуме "Машук-2019". Организаторами школы выступают Министерство туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесской Республики и Карачаево-Черкесский государственный университет им. Алиева.