Участник штурма Берлина из Адыгеи подарит велосипеды жителям села в Оренбургской области

МАЙКОП, 13 ноября. /ТАСС/. Участник обороны Кавказа, штурма и взятия Берлина Валентин Жуков, которому в этом году исполнилось 95 лет, сделает подарки селу Погромное Оренбургской области в благодарность за то, что в годы войны на средства, собранные сельчанами, были построены 12 самолетов для эскадрильи, в которой он воевал. Об этом сообщили журналистам в среду в пресс-службе отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ) в Адыгее.

"Ветеран Великой Отечественной войны, майкопчанин Валентин Денисович Жуков решил передать свои велосипеды детям в село Погромное Оренбургской области. С этим селом его связывают события 75-летней давности. Жуков служил авиамехаником второй авиаэскадрильи 765-го штурмового авиационного Варшавского ордена Суворова полка. В годы войны в эту эскадрилью доставили самолеты, построенные на деньги, которые собрали жители Погромного", - сказали в пресс-службе отделения ОНФ, уточнив, что ветеран подарит селу три велосипеда.

На крыльях самолетов была надпись "Погроменский колхозник". По словам Валентина Денисовича, он всю жизнь искал Погроменский колхоз, однако на его запросы шли ответы, что такого хозяйства в стране нет, поскольку колхоз из села Погромное назывался "Свободная жизнь". В мае Жуков наконец побывал в селе Оренбургской области, и сейчас принял решение отправить местным школьникам в подарок велосипеды.

"Велосипеды пойдут внукам тех, кто собирал деньги на самолеты. Их потомки все про это знают, сочинения пишут на эту тему. А в деревне у ребят всего один велосипед, я на нем проехал", - цитирует Жукова пресс-служба ОНФ.

На каждом из трех велосипедов, которые Общероссийский народный фронт по просьбе ветерана отправляет в Оренбургскую область, есть эксклюзивная надпись "Погроменский колхозник" и портрет его однополчанки Лели Богузоковой - первой девушки-адыгейки, освоившей профессию стрелка-радиста штурмовика "Ил-2". По словам члена регионального штаба ОНФ, президента Федерации велоспорта Адыгеи Анатолия Лелюка, региональный ОНФ взял на себя миссию передать подаренные ветераном велосипеды адресату.

Уроженец Майкопа Валентин Жуков был призван на войну в сентябре 1941 года и прошел ее авиационным механиком, в частности, 765-го штурмового авиаполка 216-й смешанной авиадивизии Северо-Кавказского фронта. Был участником обороны Кавказа, штурма и взятия Берлина. Награжден орденами "Отечественной войны второй степени", "Красная Звезда", медалями "За оборону Кавказа", "За боевые заслуги". Ежегодно Валентин Денисович на велосипеде возглавляет 9 мая колонну Бессмертного полка в Майкопе. На фронт в годы войны из Адыгеи было призвано 80 тыс. человек, из них более 33 тыс. погибли. 59 человек стали Героями Советского Союза и полными кавалерами ордена Славы.