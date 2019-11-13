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Власти ЕАО: отсутствие документов о готовности к зиме не влияет на подачу отопления

В регионе на котельных и теплотрассах продолжается ремонт

ТАСС, 13 ноября. Отсутствие паспортов готовности к зиме в части районов Еврейской автономной области не сказывается на качестве услуг теплоснабжения для населения, сообщили ТАСС в управлении ЖКХ регионального правительства. С конца октября в Еврейской АО введен режим ЧС из-за проблем с началом отопительного сезона.

Накануне на всероссийском совещании вице-премьер России Виталий Мутко заявил, что муниципалитеты в шести регионах России, включая Еврейскую АО, могут не получить паспорта готовности к отопительному сезону. Глава региона Александр Левинталь на этом же совещании сообщил, что паспортов готовности нет у части районов.

"В настоящее время правительством области ведется работа по получению паспортов готовности субъектов к отопительному сезону. Вместе с тем отсутствие этих документов не влияет на прохождение сезона и на качество предоставляемых услуг", - сказал представитель управления.

На котельных и теплотрассах региона продолжается ремонт, который позволит повысить надежность работы оборудования во время пиковых нагрузок в холода. Эти мероприятия проводятся регионом за счет выделенных из федерального бюджета в сентябре 98 млн рублей.

"Аварий на объектах теплоснабжения в настоящее время нет. Запасы топлива на котельных созданы: от недельного и на большей части - до месячного. Прорабатывается долговременная схема поставки жидкого и твердого топлива в регион", - сказал собеседник агентства.

Левинталь ранее сообщал ТАСС, что запасы мазута, которые в настоящее время имеются на котельных, рассчитаны на три-четыре дня. Он попросил федеральный центр помочь в решении этого вопроса. Из-за отсутствия мазута ранее останавливалась работа котельной в городе Облучье, от тепла были отключены дома.

О ситуации

Режим ЧС в ЕАО был введен из-за того, что в 16 населенных пунктах, где проживают 10% населения региона (более 16 тыс. человек), не хватало топлива, ряд котельных был не готов к зиме. Области из федерального бюджета было выделено дополнительное финансирование на закупку угля и ремонт котельных.

Такая ситуация с отоплением сложилась из-за несбалансированности бюджета, сейчас власти Еврейской АО совместно с Минфином РФ работают над решением этого вопроса.

Проблемы с отоплением в регионе возникают каждую зиму.

Теги
РоссияЕврейская автономная область
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