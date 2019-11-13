В Великом Новгороде заложили первый камень в основание уникальной для России техшколы

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 13 ноября. /ТАСС/. Церемония закладки первого камня Новгородской технической школы (НТШ) прошла в среду. Она станет уникальной образовательной площадкой, аналогов которой нет в России, заявил журналистам директор АНО "Платформа Национальной технологической инициативы" Андрей Силинг.

"Такого комплексного проекта, который увязывал бы в себе лучшие практики, стандарты и WorldSkills, и тех идей про образование будущего, которые реализуют сейчас в Университете "20.35", нет, поэтому как новая площадка она (НТШ) уникальна", - сказал Силинг.

"НТШ изменит будущее тысяч жителей нашего региона и других регионов страны, - сказал в ходе церемонии губернатор Новгородской области Андрей Никитин. - По прогнозам аналитиков, в ближайшие 20 лет в России появится более сотни новых профессий: IT-медики, генетические консультанты, строители умных дорог. Сегодня что-то из этого звучит фантастически, но, тем не менее, это наше будущее и тот, кто первый сможет создать базу для обучения таким специальностям, тот выиграет".

Проект НТШ включает в себя около 30 лабораторий по таким направлениям, как прототипирование, нейротехнологии, беспилотные авиационные системы. Макет НТШ был представлен президенту РФ Владимиру Путину 18 сентября 2019 года на выставке перед заседанием наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив.

Проект реализуется правительством региона совместно с Новгородским госуниверситетом, союзом "Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы" и АНО "Университет Национальной технологической инициативы - 2035". Планируется, что каждый год в НТШ будут учиться около 3 тыс. человек, причем пройти обучение смогут как школьники, так и состоявшиеся специалисты. Учебный процесс подразумевает проектное обучение и научные разработки.