"Россети" перевыполнили годовой план замены изношенных ЛЭП в Ингушетии

МАГАС, 13 ноября. /ТАСС/. "Россети Северный Кавказ" перевыполнили план на 2019 год по модернизации воздушных линий электропередачи (ЛЭП) в Ингушетии, которые были изношены, говорится в сообщении пресс-службы энергокомпании.

"Россети Северный Кавказ" в Ингушетии заменили 575 км оголенного провода на самонесущий изолированный (СИП) - это 102,7% от годового плана ремонтной программы 2019 года. Основной объем работы провели в Назрановском, Малгобекском и Сунженском районах, в населенных пунктах, которые характеризуются самым высоким процентом изношенности сетей", - говорится в сообщении.

Как сообщается, новый вид провода имеет много преимуществ в плане безопасности и надежности, а также повышенной износостойкости и пожаробезопасности. В частности, такие провода плотно связаны в тугой жгут, что обеспечивает большое сопротивление разрыву. "Во-вторых, наличие изоляции препятствует налипанию снега и обледенению проводов. И, в-третьих, его конструкция практически исключает возможность схлестывания и коротких замыканий". По словам главного инженера филиала "Ингушэнерго" Рамазана Таршхоева, это позволяет решить сразу несколько задач: "снижаем эксплуатационные затраты, сокращаем объемы и время аварийно-восстановительных работ, снижается риск травматизма среди населения в случае нарушения правил электробезопасности".

За десять месяцев 2019 года энергетики филиала "Ингушэнерго" отремонтировали порядка 65 километров ЛЭП различного класса напряжения, 208 трансформаторных подстанций, 48 трансформаторов разных мощностей. Провели ремонт оборудования на питающих центрах, расчистили 46,5 га просек воздушных линий, заменили 456 опор и 3,7 тыс. поврежденных фарфоровых изоляторов на современные аналоги из закаленного стекла и полимеров.