Сотрудники ДПС в Чечне получили 98 автомобилей для обеспечения безопасности на дорогах

ГРОЗНЫЙ, 13 ноября. /ТАСС/. Сотрудники дорожно-постовой службы в Чеченской Республике в пятницу в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" получили ключи от 98 новых автомобилей. Церемония вручения техники прошла в Грозном с участием главы региона Рамзана Кадырова, начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ Михаила Черникова и министра транспорта России Евгения Дитриха.

"Сотрудники Госавтоинспекции всегда первыми встречают ту беду, которая движется по дорогам. И вы знаете, как правильно применить сегодня те или иные меры и обеспечить законность и правопорядок. Очень приятно, что сегодня 98 автомобилей вручается в рамках федерального проекта "Безопасность дорожного движения". Это первые автомобили, которые поступают в республику", - сказал Черников на церемонии.

По его словам, в регион также будет закуплена новая автотехника до конца 2019 года. "В подразделение Госавтоинспекции придут УАЗы до 16 декабря. Ну и те динамические характеристики автомобилей, которые сегодня необходимы и для преследования, и сопровождения, я думаю, что в следующем году такие закупки будут МВД произведены", - добавил Черников.

Нацпроект "Безопасные и качественные автодороги" охватит 104 города, формирующих агломерации, в 83 субъектах РФ. К 2024 году (по сравнению с 2017 годом) должна вырасти доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии с 43,1% до 50,9%, должна быть ликвидирована половина мест концентрации ДТП, вдвое (до 85%) увеличена доля протяженности дорог городских агломераций в нормативном состоянии, на 10% снижена доля федеральных и региональных трасс, работающих в режиме перегрузки.