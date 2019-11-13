В Магаданской области в 2020 году планируют обследовать бухту Нагаева с затонувшими судами

ТАСС, 13 ноября. Бухту Нагаева в Магаданской области, где находятся затонувшие суда, обследуют в 2020 году, чтобы разработать проект по их подъему и ликвидации экологической угрозы. Об этом сообщил в среду журналистам глава региона Сергей Носов.

По информации властей, в бухте Нагаева в Магадане затоплено 12 судов, большинство из них не имеют собственника, или он неизвестен. В ходе проверок транспортной прокуратуры были установлены владельцы только двух судов. По закону они должны были принять меры к очистке акватории, этого не было сделано даже после решения суда.

"У нас есть серьезная проблема в бухте Нагаева - затопленное судно "Профессор Моисеев", из которого периодически выливается мазут, загрязняющий водоем и береговую зону. Судно надо убирать, все это понимают, никто до сих пор не решался, но, на мой взгляд, время пришло. <...> В 2020 году планируется провести масштабное водолазное обследование бухты, чтобы точно понять, что сейчас с затонувшими судами", - сообщил Носов.

Он уточнил, по итогам обследования бухты власти подготовят проектно-сметную документацию по проекту поднятия судов.

Губернатор добавил, что этот вопрос в ближайшее время он планирует обсудить с министром природных ресурсов и экологии РФ Дмитрием Кобылкиным. Финансовая сторона запланированной работы пока не обсуждалась. "Не будет хватать денег - мы пойдем и найдем. <...> Очистка бухты Нагаева - неотъемлемая часть национальных проектов, которые мы реализуем, чтобы улучшить качество жизни колымчан и поднять экономику региона. У нас бесценная, красивейшая бухта, и мы должны заботиться о ее экологии", - добавил глава региона.

За многие годы на морском дне территории Дальнего Востока затонуло более тысячи судов. В одном только заливе Петра Великого Приморского края затоплено более 130 судов. Бесхозные корабли встречаются в водах рядом с Сахалином, Камчаткой, Хабаровским краем и другими регионами Дальнего Востока.