В Ингушетии за счет нацпроекта закупили автомобили для защиты лесов

МАГАС, 13 ноября. /ТАСС/. Минприроды Ингушетии закупило на средства нацпроекта "Экология" шесть лесопатрульных автомобилей для оперативного реагирования на лесные пожары, сообщила в среду пресс-служба министерства.

"Мы приобрели в рамках регионального проекта "Сохранение лесов" (входит в нацпроект "Экология" - прим. ТАСС) шесть лесопатрульных комплексов на базе УАЗ "Хантер" со специальным оборудованием. Они предназначены для патрулирования, доставки людей и оборудования к местам лесных пожаров для проведения необходимых работ, связанных с предупреждением и тушением лесных пожаров, а также для использования при локализации и ликвидации небольших возгораний", - сообщает пресс-служба.

Кроме того, до конца ноября за счет дополнительного финансирования будут закуплены еще три малых лесопатрульных комплекса на базе УАЗ "Пикап".

"Министерством ранее уже были приобретены пять лесопатрульных внедорожников, четыре малых лесопатрульных комплекса и один универсальный лесопожарный комплекс, оснащенные современными средствами тушения пожаров, один вездеход повышенной проходимости. В связи с тем, что в Ингушетии указанные мероприятия были реализованы с опережением утвержденного плана мероприятий, федеральным центром было принято решение об увеличении финансирования на 2019 год на 78,3%", - уточняют в ведомстве.

Пожароопасный период на территории Ингушетии длится не менее восьми месяцев. При этом почти треть от общей площади лесов в регионе (33%) - это горно-лесистая местность, которая наиболее опасна в пожарном отношении.

Нацпроект "Экология" разработан в рамках реализации майских указов президента РФ Владимира Путина. В него включены 11 подразделов, в том числе "Сохранение лесов". На реализацию нацпроекта до 2024 года планируется направить 4,041 млрд рублей.