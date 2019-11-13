Международный культурный форум открывается в Санкт-Петербурге

ТАСС, 14 ноября. VIII Санкт-Петербургский международный культурный форум (ПМКФ) открывается в четверг и продлится до 16 ноября. Его основная тема звучит как "Культурные коды в условиях глобализации". Об этом рассказали в пресс-службе форума.

"За восемь лет форум стал действительно крупным международным событием, уникальным по тематике и числу участников. Ежегодно дискуссионные площадки привлекают 35 тысяч человек. В эти дни Санкт-Петербург принимает огромное количество иностранных гостей, ведущих деятелей культуры и искусства, глав культурных ведомств, руководителей международных организаций", - отметила в своем приветственном слове заместитель председателя правительства Ольга Голодец.

Форум развивается параллельно в двух потоках - профессиональном и общественном, и в трех направлениях. Обширная деловая программа (профессиональный поток) предназначена для специалистов различных областей культуры; компаний и организаций, заинтересованных в реализации культурных проектов; представителей власти, нацеленных на урегулирование механизмов культурной политики. Она охватывает 14 секций, каждая из которых посвящена одной из областей культурной деятельности, три тематических трека, официальные мероприятия. В профессиональный поток также включены программа деловой площадки, церемонии подписания соглашений в области культурного сотрудничества, церемонии вручения премии всероссийской акции "Меценат года" и Премии имени Луначарского.

Руководителем секции "Театр" выступает художественный руководитель Александринского театра Валерий Фокин, "Музыки" - народный артист РФ, пианист Денис Мацуев, за секцию "Музеи и выставочные проекты" отвечает генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, за "Кино" - режиссер и продюсер Федор Бондарчук. Руководителем секции "Массовые коммуникации" выступает генеральный директор агентства ТАСС Сергей Михайлов. Агентство также выступает генеральным информационным партнером и фотохост-агентством ПМКФ.

Руководителем секции "Балет и танец" стал ректор Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе. Также представлены секции, посвященные изобразительному искусству, литературе, культурному туризму, цирку и уличному театру и др. Общественный поток ориентирован на широкий круг аудитории, интересующейся вопросами культуры и искусства. В рамках общественного потока проходят лекции и мастер-классы лучших практиков и теоретиков искусства, конференции, спектакли, выставки, кинопремьеры.

В программу форума впервые вошли треки - группы мероприятий, объединенные по тематическим направлениям. Каждый из треков посвящен задаче или проблеме, которая на сегодняшний день особо актуальна в разных областях культуры, в России и других странах. В 2019 году темами треков станут "Культура и молодежь", "Культура и общество" и "Фестиваль фестивалей". В будущем темы и количество треков будут меняться, отмечают организаторы.

Страна-гость

Выбор страны-гостя неслучаен - в 2019 году Россия и КНР отмечают 70-летие установления дипломатических отношений. В честь этого юбилея оркестры народных инструментов Санкт-Петербургской и Харбинской консерваторий сыграют совместный концерт "От берегов Сунгари до берегов Невы…". Выставка "Современное искусство Китая. От поколения к поколению" познакомит российскую публику с творчеством ведущих китайских художников последних десятилетий.

В этом году на ПМКФ появился статус "Специальная программа", нацеленный на наиболее широкое и яркое представление страны или организации на форуме через дискуссионные мероприятия и культурную программу. В этом году статус "Специальная программа" получили Турция и Форум славянских культур. В состав официальной делегации Турецкой Республики войдут представители Министерства культуры и туризма, а также видные деятели культуры и искусства страны. Турция подготовила к форуму обширную культурную программу, включающую мероприятия для профессионалов и широкой публики.

Форум славянских культур - международный фонд, некоммерческая и неправительственная организация, объединяющая десять государств (Белоруссия, Болгария, Босния и Герцеговина, Македония, Россия, Сербия, Словения, Черногория, Хорватия и Украина). В рамках ПМКФ фонд представит насыщенную программу, приуроченную к 15-летнему юбилею организации. Официальную делегацию возглавит директор Форума славянских культур Андреа Рихтер.

Год театра

В рамках форума состоятся церемонии закрытия двух ключевых фестивалей Года театра в России - Театральной олимпиады и Театрального марафона. Участие в мероприятиях, как ожидается, примут министр культуры РФ Владимир Мединский и вице-премьер РФ Ольга Голодец.

Гостям форума будут представлены разнообразные театральные постановки российских и зарубежных режиссеров. В свои первые гастроли в Санкт-Петербург отправится Академия кинематографического и театрального искусства Н. С. Михалкова. Труппа сыграет два спектакля из серии "Метаморфозы", которые основаны на текстах двух русских классиков - Антона Чехова и Ивана Бунина. Зрители увидят также новые прочтения балетных шедевров "Русских сезонов" Сергея Дягилева от хореографов из Бельгии, Франции, Швеции и Германии, которые привезет театр-фестиваль "Балтийский дом".

В программу также вошли спектакль Китайского государственного драматического театра "Принц Ланьлина", постановка знаменитого режиссера из Японии Тадаси Судзуки - "Сирано де Бержерак" и проекты театров из Санкт-Петербурга и Иркутска. На форуме пройдут также мастер-классы ведущих театральных дизайнеров из Великобритании: художественного соруководителя компании Seven Sisters Group Софи Джамп и независимого дизайнера Луизы Фланаган.

В рамках секции "Театр" российские и зарубежные театроведы, актеры, режиссеры, директора театров проведут дискуссии и пленарные заседания, посвященные актуальному международному сотрудничеству в театральной сфере, изучению истории интеркультурных театральных взаимодействий, а также взаимоотношениям между театром и другими культурными областями. Участие в обсуждениях примут художественный руководитель Александринского театра Валерий Фокин, режиссер, председатель международного комитета Театральной олимпиады Теодорос Терзопулос, заместитель министра культуры РФ Павел Степанов, руководитель БДТ им. Г. Товстоногова Андрей Могучий, генеральный директор Благотворительного фонда Владимира Потанина Оксана Орачева, профессор кафедры культуры Орхусского университета Аннелиз Кульман, профессор кафедры культуры и эстетики Стокгольмского университета Вильмар Саутер и другие культурные деятели.

Звезды кино

В рамках форума впервые пройдут мастер-классы звезд мирового кино. По словам руководителя секции "Кино" Федора Бондарчука, в Санкт-Петербург, в частности, приедут художник-постановщик сериала "Чернобыль" Люк Халл, продюсер фильмов Ридли Скотта - Крис Кларк, сценарист сериала "Секретные материалы" Пол Браун. Кроме того, на форуме пройдут дискуссии, посвященные анимации, круглые столы, кинопоказы и премьеры. В первый день форума состоится панельная дискуссия "Россия на мировом кинорынке", в которой ожидается участие министра культуры РФ Владимира Мединского.

Главной темой секции "Кино" станет международное культурное сотрудничество в области кино и анимации. В частности, на форуме пройдет панельная дискуссия "Российско-китайское сотрудничество в области кино", одним из гостей которой станет продюсер Ду Лян, занимавшийся прокатом в Китае российского фильма "Движение вверх". Сам Бондарчук покажет фрагменты своего фильма "Вторжение", который выйдет в прокат 1 января 2020 года, а режиссер Жора Крыжовников - отрывки из новой картины "Лед-2".

Секция "Массовые коммуникации"

Участники секции "Массовые коммуникации" на Санкт-Петербургском международном культурном форуме, работу которой возглавляет генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов, обсудят борьбу с фейковыми новостями, этику журналистов и моду на хайп в СМИ. Ведущие эксперты мира обсудят новые вызовы для медиа в условиях глобализации.

Ключевым событием секции станет пленарная дискуссия "Голос искусства в медиапространстве". Ее участники обсудят, как формируется и меняется массовый спрос на информацию о культуре, как популяризировать искусство в СМИ, какие новые медиаформаты способны вовлечь в диалог с вечным современного пользователя. В мероприятии примут участие вице-премьер правительства России Ольга Голодец, министр культуры Владимир Мединский, главный редактор The Art Newspaper (Великобритания) и автор книг по истории искусства Элисон Коул, режиссер и художественный руководитель Театра на Малой Бронной Константин Богомолов, глава отдела по связям с общественностью и государственными органами в России, странах СНГ, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки корпорации Google Дона Рас-Леви, арт-директор медиакампаний Al Jazeera Media Network Оссама аль-Байати и другие деятели искусства и СМИ.

Борьба с фейками и другие вызовы

В дискуссии "Формула коммуникаций: диалог о фейк-ньюс и постправде" примут участие первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман, главный редактор "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов и главный редактор и владелец газеты "Московский комсомолец" Павел Гусев. Среди ключевых тем - фейковые новости, эмоциональные обращения и информационные манипуляции.

Кроме того, эксперты обратятся к современным способам коммуникаций, которые изменили информационное поле, требования к скорости и качеству работы журналиста и культуру общения ньюсмейкеров с представителями СМИ. Разговор коснется и новых каналов информации, потребления контента через заголовки и эмоции, а также законодательных пробелов, которые могут спровоцировать этические и коммуникационные конфликты, с которыми журналисты сталкиваются в своей работе.

Спикеры дискуссии "Самоцензура и этика журналиста в эпоху хайпа" будут говорить о том, что такое качественная журналистика сегодня, и остается ли она востребованной; как формируется самоцензура в современном обществе, как ответственному журналисту конкурировать с блогерами и прессой, которая пренебрегает стандартами профессии в погоне за сиюминутным успехом. В дискуссии примут участие генеральный директор информационного агентства "Танюг" Бранка Джукич (Сербия), генеральный секретарь Европейского альянса информационных агентств Александр Гибои (Швейцария), международный корреспондент шведского издания Svenska Dagbladet Гунилла фон Халль, генеральный директор издательского дома "Аргументы и факты" Руслан Новиков, руководитель ТАСС Северо-Запад Александр Потехин.

Короли контента

Журналисты и блогеры на Культурном форуме в Петербурге поспорят за статус королей контента. Ток-шоу "Журналисты VS блогеры. Кто кого?" посвящено способам управления доверием читателя, технологиям запуска собственных медиа.

Речь также пойдет о том, нужно ли блогеру образование журналиста, а журналисту - собственный блог. Участникам также представят возможность поспорить о том, кто сегодня лучше понимает аудиторию, придумывает контент и умеет его продвигать. К дискуссии приглашены шеф-редактор Vedomosti.ru Максим Товкайло, главный редактор Cosmopolitan Россия Алена Пенева, заместитель главного редактора информационного агентства ТАСС Лана Самарина, основатель PeopleTalk Лаура Джугелия, журналист и создатель проекта "Интервью о личном" Иван Сурвилло, комментатор телеканала "Матч ТВ" Нобель Арустумян, авторы проекта о путешествиях #FollowMeTo Наталья и Мурад Османн, популярный блогер и ведущая реалити-шоу "Я же мать" Айза Анохина.

Юные звезды YouTube и соцсетей впервые примут участие в секции "Массовые коммуникации" на ПМКФ. В этом году отдельный блок секции посвящен СМИ, ориентированным на подростковую аудиторию. Это самые активные пользователи новых медиа в силу возраста. Эксперты круглого стола "У тинейджера в голове: подростковые СМИ" обсудят, как вовлечь юных пользователей в создание новостных, культурных и образовательных СМИ. Участниками станут заместитель главного редактора ТАСС Дарья Пенчилова, лидер международного проекта Voice of Youth Екатерина Лукша, генеральный продюсер киностудии "Союзмультфильм" Юлия Осетинская, руководитель студии "Медиа-Артек" Ксения Рудич, видеоблогер, актер и певец Влад Красавин, главный редактор журнала Phosphore (Франция) Дэвид Гройсен, консультант в области стратегий и инвестиций, продюсер медиапроектов Аджай Гоял (Индия).

Рембрандт, Дейнека, Сомов

По бесплатному электронному билету в дни форума можно посетить Эрмитаж и Исаакиевский собор, мемориальные музеи Шаляпина и Римского-Корсакова, квартиры Достоевского и Ахматовой, ледокол "Красин" и Некрополь мастеров искусств - всего в списке 39 музеев. Среди них и загородные достопримечательности - Гатчинский и Приоратский дворцы, Государственный музей-заповедник "Павловск" и музей-дача Пушкина в Царском селе.

В дни ПМКФ Эрмитаж откроет для посещения не только постоянную экспозицию Главного музейного комплекса (Зимний дворец), но и временные выставки, на которых можно увидеть "Падение Амана" Рембрандта, "Двух венецианских дам" Витторе Карпаччо, астрономические часы XVI века, хрупкие произведения глиптики и другие художественные сокровища. В "Манеже" начала работу выставка "Дейнека/Самохвалов", где представлены работы легенд советского изобразительного искусства из коллекции Русского музея, Третьяковской галереи и Курской галереи, а также других музеев и частных коллекций.

В залах Михайловского замка можно увидеть произведения отечественного искусства первой половины XIX века - времени, когда окончательно сформировалось "петербургское общество", выраженное в лицах и социальных группах. В богатых интерьерах замка представлен сам Петербург - живопись, графика, скульптура и внушительная коллекция портретов рассказывают о быте и нравах имперской столицы, светских раутах, праздниках и парадах. Для посетителей замка также будут доступны две временные выставки: "Константин Сомов (1869-1939). К 150-летию со дня рождения" и "Валаам: 200 лет в русской живописи".

"Литература и чтение"

Особое внимание уделят приближающемуся празднованию 75-летия Великой Победы. Программу профессионального потока откроет конференция "75-летие Великой Победы: литература, кино, театр". Руководители крупных издательств и национальных библиотек, культурологи, представители театра и кино поговорят о вкладе культурных институций в празднование Победы, о способах коммуникации с международным сообществом в рамках культурных инициатив. На конференции также будут представлены новые проекты, целью которых является сохранение памяти о Великой Победе.

Еще одним важным событием станет круглый стол "Выдающиеся гуманисты России: Даниил Гранин", приуроченный к празднованию Года Гранина и 100-летию со дня рождения писателя. Фонд имени Д. С. Лихачева, Российский книжный союз и Фонд сохранения и популяризации наследия Даниила Гранина представят участникам форума фигуру Даниила Гранина не только как выдающегося писателя, но и крупного общественного деятеля в современной России.

Почетными гостями секции станут президент Международного совета по детской книге (IBBY) китайский издатель Чжан Минчжоу (КНР) и директор оргкомитета Nami Concours генеральный директор проекта Nami Island Arts & Education Фред Минн (Республика Корея). Чжан Минчжоу расскажет о видении развития детской литературы, способах популяризации детского чтения, вариантах сотрудничества с Россией.

В рамках же профессионального потока секции "Литература и чтение" пройдет конференция "Лаборатория познания: научно-популярная литература для детей и юношества". В Главном штабе Эрмитажа ведущие специалисты из России, Великобритании, Китая, Малайзии и США обсудят основные тенденции международного и отечественного рынков научно-популярной литературы для детей и подростков. Сегмент книжного рынка сегодня активно развивается во всем мире. Экспертам предстоит разобраться, насколько сильно различаются читательские предпочтения и предложения книгоиздателей в разных странах, изучить лучшие практики.

Музыкальные тренды

Центральной темой секции "Музыка" в этом году станут актуальные тренды международных музыкальных индустрий. На главной площадке направления - в Государственной академической капелле Санкт-Петербурга - пройдут круглые столы, конференции, презентации, семинары. В диалог вступят представители классической музыки и шоу-бизнеса. В числе участников - организатор концертов Queen, Led Zeppelin, Элтона Джона, Rolling Stones Харви Голдсмит, исполнительный директор Ассоциации британских симфонических оркестров Марк Пембертон и 115 директоров филармоний со всех регионов России. Состоится собрание ассоциации духовых оркестров и исполнителей на духовых и ударных инструментах "Духовое общество им. Валерия Халилова".

Концерты даст руководитель секции "Музыка" народный артист России Денис Мацуев. Пианист выступит со стипендиатами благотворительного фонда "Новые имена", а также с Челябинским симфоническим оркестром под управлением Адика Абдурахманова. Государственный симфонический оркестр Ленинградской области "Таврический" представит проект, посвященный 50-летию мультфильмов золотой коллекции "Союзмультфильма". В преддверии Года культурных обменов между Россией и Южной Кореей с Симфоническим оркестром Капеллы выступит сопрано Энси Хонг.

В рамках форума 15 и 16 ноября пройдет III международный форум-фест Jazz Across Borders (JAB) под руководством народного артиста России саксофониста Игоря Бутмана. По традиции JAB станет местом встречи джазовых исполнителей и менеджеров индустрии из России и других стран. В программе - дискуссии, выступления молодых музыкантов и гала-концерт с участием пятикратного обладателя премии Echo Award германского трубача-виртуоза Тиля Бреннера, маэстро Бутмана и Московского джазового оркестра.