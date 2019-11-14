Пострадавшая от паводков в Приамурье многодетная семья первой получила документы на жилье

ТАСС, 14 ноября. Первое уведомление для приобретения нового жилья взамен пострадавшего во время летних паводков в четверг вручили в Амурской области. Его получила многодетная семья из Мазановского района. Об этом сообщила пресс-служба регионального Минсоцзащиты на своей странице в Instagram.

Во время летних паводков в Амурской области подтопило 135 населенных пунктов. С 25 июля в регионе действует режим чрезвычайной ситуации. В октябре вопросы ликвидации последствий паводка обсуждали на совещании, которое провел президент России Владимир Путин. Из федерального бюджета Приамурью выделили 512,5 млн рублей на обеспечение граждан жильем взамен утраченного, а также на капитальный ремонт помещений.

"14 ноября вручено первое в Мазановском районе уведомление на приобретение жилья для граждан, пострадавших в результате ЧС летом этого года. Примечательно, что его получила многодетная семья", - говорится в сообщении.

На прошлой неделе в Амурской области состоялось первое заседание комиссии по рассмотрению личных дел граждан, чье жилье пострадало во время летних паводков. Она рассмотрела около 100 пакетов документов, принимая решения выплачивать или нет помощь и подтверждая ее объем. Решения комиссии о предоставлении выплат на покупку или строительство жилья передают пострадавшим, которые могут воспользоваться им в течение девяти месяцев со дня получения уведомления.

Ранее министр социальной защиты населения региона Наталья Киселева сообщала журналистам, что власти Амурской области планируют до конца 2019 года выдать пострадавшим от паводка жителям 128 сертификатов за утраченное жилье и 474 - на его капитальный ремонт.