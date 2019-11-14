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Самую северную больницу в Забайкалье переоснастили впервые за 14 лет

Сейчас рассматривается возможность строительства нового здания для больницы
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© Донат Сорокин/ТАСС

ЧИТА, 14 ноября. /ТАСС/. Центральная районная больница (ЦРБ) в самом северном районе Забайкальского края - Каларском - впервые за 14 лет почти на 40% обновила свое медицинское оборудование. Об этом сообщила в четверг журналистам пресс-служба Байкальской горной компании (БГК, входит в USM Holdings), которая помогла в переоснащении учреждения.

"В Каларской центральной больнице впервые за 14 лет почти на 40% обновлено медоборудование. В распоряжении специалистов кардиомониторы, кардиометры, хирургический инструментарий, медицинские дозаторы."Начинка" больницы в поселке Чара выходит на уровень самых передовых в регионе", - отметили в пресс-службе.

Главный врач больницы Николай Зайков уточнил ТАСС, что медучреждение получило 29,5 млн рублей в рамках программы социального развития центров экономического роста, которая способствует реализации национальных проектов. Эти средства позволили закупить 30 наименований оборудования. Еще 3 млн рублей выделила больнице БГК - компания, которая занимается освоением Удоканского месторождения меди в Каларском районе.

При этом в Каларском районе рассматривают возможность строительства нового здания для больницы.

"Мы уже предоставили проектировщикам земельный участок, на котором планируем разместить больницу, в ближайшее время будет подготовлена концепция объекта. Надеюсь, БГК поучаствует в проектировании, и мы вместе с правительством Забайкальского края и Байкальской горной компанией обратимся в Минвостокразвития РФ с просьбой профинансировать данный объект за счет средств развития Дальнего Востока", - отметил глава района Павел Романов.

Каларская ЦРБ - единственное медицинское учреждение в районе. Для 8 тыс. местных жителей в ней действует стационар на 40 мест. При этом с освоением крупнейшего в России Удоканского месторождения меди нагрузка на больницу будет расти, так как во время строительства там комбината на объекте будут находиться 3,5 тыс. человек, а после запуска предприятия - более 2 тыс. человек.

Теги
РоссияЗабайкальский крайДальний Восток
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