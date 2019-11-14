Ученые из Новосибирска первыми в России изучили сахарный диабет редкого типа

НОВОСИБИРСК, 14 ноября. /ТАСС/. Ученые Института цитологии и генетики (ИЦИГ) Сибирского отделения РАН первыми в России изучили сахарный диабет MODY-типа, который наименее всего распространен среди всех больных. Об этом сообщила ТАСС старший научный сотрудник лаборатории клинико-популяционных и профилактических исследований терапевтических и эндокринных заболеваний ИЦИГ СО РАН Алла Овсянникова.

MODY-тип диабета (сахарный диабет взрослого типа у молодых - прим. ТАСС) относится к самой редкой разновидности болезни. Она наблюдается у 10% больных диабетом. В связи с этим является самой малоизученной. MODY-диабет относится к генетически-обусловленным формам этого заболевания, то есть повышение уровня сахара в крови вызвано мутацией в каком-то конкретном гене. В зависимости от вида мутации ученые делят MODY-диабет на 14 подтипов. Причем для каждого существуют свое оптимальное лечение. Ученые ИЦИГ СО РАН единственные за Уралом, кто изучает MODY-диабет.

"Мы впервые в России провели наблюдение за пациентами с MODY-диабетом. Я в течение 3-5 лет наблюдала пациентов с MODY-диабетом, они раз в полгода сдавали все анализы, приезжали на клинический прием, и удалось проследить, как протекает данная форма диабета", - сказала Овсянникова.

В ходе исследований оценили эффективность сахароснижающих препаратов, эффективность профилактики развития у пациентов различных осложнений. В результате выделили классы препаратов, которые дают высокий терапевтический эффект для MODY-диабета. Кроме того, благодаря исследованию MODY-диабета, который проводят сибирские ученые, можно диагностировать диабет у некоторых членов семьи еще на доклиническом этапе. В дальнейшем скорректировав образ жизни и питания, можно добиться снижения последствий.

По словам Овсянниковой, в будущем планируется максимально подробно описать MODY-диабет. Лакунами остаются случаи такого типа диабета у беременных. Пока это единичные случаи, но ввиду того, что заболевание носит генетический характер, и риск его передачи по наследству составляет 50%, планируется его подробное изучение.

У большинства людей с диабетом заболевание второго типа. По сведениям Всемирной организации здравоохранения, ранее он наблюдался только среди взрослого населения, но теперь диагностируется и у детей. По данным врачей, диабет первого типа предотвратить нельзя, а эффективной профилактикой второго типа являются здоровое питание, отказ от курения и регулярные физические нагрузки.