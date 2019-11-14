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Калуга первой в 2020 году внедрит электронные путевые листы для муниципального транспорта

Нововведение поможет в три раза сократить издержки перевозчиков на организацию предрейсовых осмотров

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Электронные путевые листы и предрейсовый медосмотр с помощью технологий телемедицины организуют для водителей муниципального транспорта и автомобилей, обслуживающих городскую администрацию. В Калуге это сделают в 2020 году по проекту "Умный город". Город станет первым в России, внедрившим проект. Об этом сообщил ТАСС городской глава Дмитрий Разумовский.

Пилотный проект был разработан компанией "Яндекс" и запущен в 2019 году на базе двух таксопарков Калуги. В июле было принято решение распространить пилот на общественный транспорт. Однако сроки оставались неизвестными.

"Это "Умный город". Мы в следующем году переходим первыми в России на муниципальный транспорт, а также транспорт, который обслуживает администрацию. Помимо самого электронного путевого листа будет запущен сервис телемедицины, с помощью которого водители будут проходить медицинское освидетельствование перед рейсами", - сказал Разумовский.

В октябре 2019 года сообщалось, что на всей территории России возможность формирования путевого листа в электронном виде будет законодательно закреплена к декабрю 2021 года, система оформления электронных путевых листов создут и введут в эксплуатацию к июлю 2022 года. Разумовский подчеркнул, что на региональном уровне планируется внести изменения в нормативно-правовые акты.

"С точки зрения упрощения процедуры прохождения медицинского осмотра, технического контроля транспортного средства, обмена данными со службами ГИБДД, все возможно", - сказал он.

По оценке разработчика, электронный путевой лист поможет в три раза сократить издержки перевозчиков на организацию предрейсовых осмотров. А для городской казны этот проект не потребует никаких вложений, подчеркнул городской глава. Планируется, что вся информация будет собираться в единой базе, доступ к которой будут иметь все заинтересованные ведомства.

Калуга является одним из пилотов проекта "Умный город", предусматривающего внедрение технологических решений для цифровизации городской среды. Проект стартовал в России в 2018 году, а с этого года реализуется в рамках нацпрограммы "Цифровая экономика" и нацпроекта "Жилье и городская среда".

Теги
РоссияКалужская область
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