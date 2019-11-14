Экологи требуют освободить моржей из "китовой тюрьмы" в Приморье

ТАСС, 14 ноября.Экологи из коалиции общественных организаций "Свободу косаткам и белухам" подняли вопрос о выпуске моржей, остающихся в бухте Средняя в Приморье, откуда на прошлой неделе были освобождены белухи, еще раньше - косатки. Об этом в четверг сообщается на официальной странице коалиции экологов "ВКонтакте".

Как сообщали в марте представители центра реабилитации морских животных, в бухте Средней содержатся шесть щенков моржа на законных основаниях. Расследований в их отношении не было. 12 ноября Амурская бассейновая природоохранная прокуратура подала в суд иск о признании незаконными выданных Росрыболовством разрешений на добычу белух, косаток и моржей для Центра реабилитации морских животных в бухте Средней.

"Коалиция "Свободу косаткам и белухам" анализирует законность отлова и содержания моржат, а также правовые способы их изъятия у отловщиков и выпуска в среду обитания. Чтобы помочь им вернуться в среду обитания и повысить шансы на выживание, необходимо провести их реабилитацию - а для этого надо вырвать моржат из "тюрьмы". Принять детенышей на реабилитацию готов Центр "Тюлень" в Приморье", - говорится в сообщении.

Экологи готовят обращение в правоохранительные органы для решения вопроса об изъятии моржей. Кроме того, активисты намерены получить информацию от ученых для разработки рекомендаций о выпуске данных животных.

По данным коалиции, шесть моржей были выловлены в 2018 году в районе Чукотки, затем их отвезли в бухту Средняя. С лета 2018 года здесь содержались 90 белух и 11 выловленных для продажи в Китай косаток. По данным следствия, животных вылавливали с нарушениями, было возбуждено уголовное дело по факту незаконной добычи биоресурсов. С июня текущего года косаток и белух начали вывозить для выпуска в естественную среду обитания, последних белух выпустили в акватории Приморского края 10 ноября.